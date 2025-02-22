Келлог відвідав поранених українських воїнів у військовому госпіталі в Ірпені
Спеціальний представник США з питань Росії та України Кіт Келлог здійснив візит до військового госпіталю в Ірпені, де зустрівся з пораненими українськими захисниками
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Емоційний візит до Ірпінського військового госпіталю сьогодні, щоб відвідати поранених солдатів та солдатів з ампутованими кінцівками", - написав Келлог.
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За його словами, під час візиту до госпіталю його супроводжувала посол США Бріджит Брінк.
"Бути поруч з цими воїнами - ось чому президент Трамп абсолютно правий щодо припинення цієї війни. Вбивства повинні припинитися. 45-47-й (президент, - ред.) зробить це", - підсумував він.
Про візит Кіта Келлога до Києва
У середу, 19 лютого, Кіт Келлог прибув до Києва та провів зустріч із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Також наступного дня міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що провів зустріч із Келлогом.
У четвер, 20 лютого, відбулась зустріч Володимира Зеленського та Кіта Келлога, під час якої глава держави заявив, що Україна готова до корисної угоди з американським лідером Дональдом Трампом щодо інвестицій і безпеки.
"Зустріч із генералом Келлогом. Хороша розмова, багато деталей. Вдячний Сполученим Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу. Це важливо для нас і для всього вільного світу, щоб американська сила відчувалась", – прокоментував зустріч Зеленський.
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