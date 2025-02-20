Зеленський почав перемовини з Келлогом: представник Трампа скасував пресконференцію після зустрічі
Президент Володимир Зеленський в четвер, 20 лютого, зустрівся зі спецпредставником президента США у справах України та Росії Кітом Келлогом
Про це повідомили РБК-Україна та Суспільне.
Після зустрічі повинна була відбутися пресконференція, проте за бажанням американської сторони її скасували, повідомив журналістам речник президента Сергій Никифоров.
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