У Німеччині заарештували 18-річного росіянина за підозрою в підготовці "політично вмотивованого нападу"

Про це інформує поліція Бранденбургу.

"Після повідомлення про можливі плани нападу в Берліні та подальшого інтенсивного розслідування під керівництвом Генеральної прокуратури Бранденбургу органам безпеки вдалося заарештувати підозрюваного у підготовці ймовірного політично вмотивованого нападу", - йдеться в матеріалі.

Відомо, що росіянина затримали в четвер, 20 лютого. На його арешт видав ордер суддя окружного суду Бранденбурга.

Правоохоронці підкреслюють, що нині триває розслідування за підозрою "у підготовці серйозного акту насильства, що загрожує державі".

"Наразі з міркувань слідчої тактики жодної додаткової інформації про передумови чи можливі мотиви не можна надати", - резюмують у повідомленні.