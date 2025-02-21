У Німеччині заарештували 18-річного росіянина за підозрою в підготовці "політично вмотивованого нападу"
Німецька поліція 20 лютого затримала 18-річного громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці "політично вмотивованого нападу" в Берліні
Про це інформує поліція Бранденбургу.
"Після повідомлення про можливі плани нападу в Берліні та подальшого інтенсивного розслідування під керівництвом Генеральної прокуратури Бранденбургу органам безпеки вдалося заарештувати підозрюваного у підготовці ймовірного політично вмотивованого нападу", - йдеться в матеріалі.
Відомо, що росіянина затримали в четвер, 20 лютого. На його арешт видав ордер суддя окружного суду Бранденбурга.
Правоохоронці підкреслюють, що нині триває розслідування за підозрою "у підготовці серйозного акту насильства, що загрожує державі".
"Наразі з міркувань слідчої тактики жодної додаткової інформації про передумови чи можливі мотиви не можна надати", - резюмують у повідомленні.
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