У Литві затримали росіянина, який постачав до РФ високотехнологічне обладнання попри санкції

Про це повідомляє LRT.

Зазначається, що громадянин Росії з посвідкою на тимчасове проживання в Литві організував постачання високотехнологічного обладнання до науково-дослідних установ оборонної, безпекової промисловості РФ, наукових установ, інститутів й інших пов’язаних структур.

Затриманому росіянину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на один місяць.

"Російські суб'єкти шукають шляхи отримати литовську продукцію в обхід міжнародних санкцій. Продукція литовських компаній, що працюють у сфері інформаційних технологій і телекомунікацій, а також інших високотехнологічних компаній, представляє інтерес для російських компаній, що працюють у сфері безпеки та оборони, які сприяють розвитку нових технологій", - кажуть у відомстві.

Як кажуть правоохоронці, досудове розслідування дає достатні підстави вважати, що росіянин активно співпрацював із структурами, пов’язаними з російською оборонно-безпековою промисловістю, і організовував схеми обходу міжнародних санкцій, введених проти Росії.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.