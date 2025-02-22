Варшава. Зустрічаюся з польськими політиками, а насправді давніми приятелями. Розмови важкі через складну ситуацію. Кажу всюди: Європа. Європа наше майбутнє. Ми продовжимо обороняти себе і Європу і нам потрібна лише допомога зброєю. Кажу, як колись казав американцям : зброя, зброя, зброя… Говорю про абсурдність виборів зараз : їх просто неможливо провести. Так, росіяни хочуть перемирʼя, хаосу під час виборів, проросійського кандидата…

Дехто запитує : а як же Порошенко, санкції проти нього?

І я завжди опиняюся у незручній ситуації. Ніби й не час говорити про це за кордоном, коли просиш про підтримку і спростовуєш російські фейки. Але відповідати потрібно. Нам потрібно відповідати.

Ми можемо обʼєднати Європу лише, якщо будемо прикладом демократії, антиподом Росії. Та й не лише Росії. Зрештою, це мають відчувати європейські суспільства. Американське теж. Коли там називають Зеленського диктатором з російської подачі, ми повинні мати неспростовні аргументи проти цього.

Але сам Зеленський у той самий час підписує санкції проти лідера опозиції Порошенка, проти Жеваго, син якого співзасновник Еспресо, лише для того, щоб обмежити свободу слова і незаконно прибрати до рук компанію, де у Жеваго, а також в американців, британців, швейцарців акції на головному майданчику Лондонської біржі.

Що вони усі, ці багаті акціонери думають про Зеленського зараз?

Європейці це все розуміють. Нічого, кажу їм: головне - вижити. Головне встояти перед Москвою, яка так близько з Вашингтоном. Не вибори, а єдність нам потрібні. Навіть без старлінку можна тримати фронт.

Але люди роблять висновки не з наших слів, а з наших дій. Якщо Зеленському стане розуму і сили волі нарешті перестати грати в авторитарного популіста, і перетворитися на сильного демократичного лідера, разом ми переможемо. Якщо ні - доведеться відбудовувати Україну з того, що після нього залишиться.

Зустрівся тут з Головою Комісії у міжнародних справах Сейму, уповноваженим премʼєр-міністра з питань відбудови України Павлом Ковалем, Головою групи міжпарламентських звʼязків з Україною польського Сейму Марціном Босацьким.

А ввечері була чудова варшавська премʼєра "Дзядів", яку ми привозили на Віа Карпатію. Далі буде…

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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