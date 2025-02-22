На Житомирщині в пожежі загинули чотири людини, серед них – двоє дітей

Про це повідомило ГУ ДСНС Житомирської області.

Пожежа виникла в суботу о 14:50. Під час гасіння вогнеборці виявили тіла чотирьох людей, з яких двоє дітей. Крім того, постраждав чоловік – його госпіталізували.

На місці працювало 16 рятувальників та чотири одиниці техніки ДСНС. Всі обставини події наразі встановлюються.