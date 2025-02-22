На Житомирщині в пожежі загинули чотири людини, серед них – двоє дітей
У суботу, 22 лютого, спалахнула пожежа в приватному будинку в селі Заможне Житомирського району, внаслідок якої загинули чотири людини
Про це повідомило ГУ ДСНС Житомирської області.
Пожежа виникла в суботу о 14:50. Під час гасіння вогнеборці виявили тіла чотирьох людей, з яких двоє дітей. Крім того, постраждав чоловік – його госпіталізували.
На місці працювало 16 рятувальників та чотири одиниці техніки ДСНС. Всі обставини події наразі встановлюються.
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