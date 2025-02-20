У Сумах через пожежу у квартирі загинуло немовля
У Сумах спалахнула пожежа на четвертому поверсі п'ятиповерхівки, внаслідок якої загинула дитина 2024 року народження
Про це повідомили в ДСНС України.
До прибуття рятувальників один із сусідів зміг врятувати дівчинку 2023 року народження, яку одразу передали медикам.
Згодом під час проведення розвідки у задимленій зоні вогнеборці виявили жінку 1971 року народження та чоловіка 1974 року народження – їх евакуювали у безпечне місце та передали лікарям.
"На жаль, унаслідок пожежі загинула дитина 2024 року народження. Причини загоряння встановлюються.
Щирі співчуття рідним і близьким", – додали в ДСНС.
- В Івано-Франківську 20 лютого під час пожежі за допомогою автодрабини врятували шестеро людей. Тіла ще двох рятувальники виявили під час боротьби з вогнем.
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