У Сумах через пожежу у квартирі загинуло немовля

Про це повідомили в ДСНС України.

До прибуття рятувальників один із сусідів зміг врятувати дівчинку 2023 року народження, яку одразу передали медикам.

Згодом під час проведення розвідки у задимленій зоні вогнеборці виявили жінку 1971 року народження та чоловіка 1974 року народження – їх евакуювали у безпечне місце та передали лікарям.

"На жаль, унаслідок пожежі загинула дитина 2024 року народження. Причини загоряння встановлюються.

Щирі співчуття рідним і близьким", – додали в ДСНС.