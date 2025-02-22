Путін пропихає сценарій виборів не через те, щоб в Україні з'явилася нова влада, - Рибачук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін пропихає сценарій виборів не через те, щоб в Україні з'явилася нова влада, і не через легітимність самого Зеленського, він дуже сподівається, що вибори розірвуть нас зсередини, тому величезні ресурси будуть вкладені саме в це. Неможливо повірити в те, що Путіну вдасться провести проросійського президента якого-небудь а-ля Медведчук чи Арестович, чи ще якась дурниця такого плану на посаду президента України, це неможливо. Але Путін дуже сподівається, - якщо почнеться цей політичний процес в таких умовах, де не буде гарантовано безпеки, то це розкриває йому максимальну можливість. Зараз у нас горять автівки, якісь молоді люди з рюкзаками вибухають у ТЦК. А уявіть собі масштаб цього всього, коли починається виборча кампанія", - зауважив Олег Рибачук.

На його думку, Україні, зокрема Зеленському, треба говорити про те, що Україну ніколи не треба було переконувати в необхідності виборів. Тому треба говорити про те, яким чином забезпечити можливість українцям демократично, в умовах безпеки проголосувати й що для цього потрібно. Також говорити, що потрібно повертати міжнародні організації, ОБСЄ, Венеційську комісію, розгортати відповідну інфраструктуру. Треба разом думати, яким чином ми можемо зробити так, щоб не було ніяких загроз для цих виборів, шукати можливості їх фінансувати й так далі.

"Тобто всі ці питання треба викладати на стіл і казати: "Давайте разом шукати формулу для того, щоб могли провести справедливі, демократичні вибори". Це зовсім не в інтересах Путіна, але це зніме тему претензій, які Трамп відверто говорить Зеленському, що спроба затягнути вибори після офіційного проголошення перемир'я буде свідчити про те, що Зеленський відчайдушно не хоче скасовувати воєнний стан, а хоче протягнути своє перебування у владі. Взагалі, було б ідеально, якби Зеленський сказав, що він готовий виконати своє зобов'язання і не йти на другий термін", - резюмував політик.