Американська письменниця Сент-Клер хоче через суд визнати Маска батьком своєї дитини та отримати одноосібну опіку над сином

Про це пише New York Post.

Як зауважують у виданні, 26-річна Сент-Клер подала позов через тиждень після того, як зробила гучну заяву про те, що народила мільярдеру 13-ту дитину.

У заяві про встановлення батьківства, яка має на меті офіційно визнати очільника SpaceX і Tesla батьком, Сент-Клер стверджує, що вони з Маском зачали дитину під час поїздки до на Сен-Бартелемі у січні 2024 року.

Вона попросила суд видати наказ, що зобов'яже 53-річного Маска пройти генетичний тест на визначення батьківства. При цьому, як зазначають автори, Маск публічно не визнав свою ймовірну 13-ту дитину.

До судових документів додано фотографію, на якій Ілон Маск тримає немовля, а також романтичні повідомлення, якими пара нібито обмінювалася.

У окремій заяві щодо опіки Сент-Клер стверджує, що Маск не був присутній при народженні дитини та бачив немовля лише тричі – двічі в Мангеттені, де вона проживає, і один раз у Техасі. Також там зазначено, що мільярдер ніколи не просив побачитися із дитиною або переглянути її фотографії.

Для довідки. Ешлі Сент-Клер – 26-річна американська консервативна активістка, письменниця та інфлюенсерка. Вона відома своїми політичними коментарями, підтримкою руху MAGA (Make America Great Again) та політики Дональда Трампа. Також вона є авторкою дитячої книги "Elephants are not birds", що спрямована проти зміни дітьми своєї статі.

За даними HindustanTimes, Сент-Клер проживає у розкішній квартирі неподалік мерії Нью-Йорка, оренда якої коштує від $12 тис. до $15 тис. на місяць.