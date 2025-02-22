Американська письменниця Сент-Клер хоче через суд визнати Маска батьком своєї дитини та отримати одноосібну опіку над сином
Американська письменниця та інфлюенсерка Ешлі Сент-Клер подала до Верховного суду Мангеттена дві заяви, у яких вимагає юридично визнати мільярдера Ілона Маска батьком її дитини та отримати одноосібну опіку над п’ятимісячним сином
Про це пише New York Post.
Як зауважують у виданні, 26-річна Сент-Клер подала позов через тиждень після того, як зробила гучну заяву про те, що народила мільярдеру 13-ту дитину.
У заяві про встановлення батьківства, яка має на меті офіційно визнати очільника SpaceX і Tesla батьком, Сент-Клер стверджує, що вони з Маском зачали дитину під час поїздки до на Сен-Бартелемі у січні 2024 року.
Вона попросила суд видати наказ, що зобов'яже 53-річного Маска пройти генетичний тест на визначення батьківства. При цьому, як зазначають автори, Маск публічно не визнав свою ймовірну 13-ту дитину.
До судових документів додано фотографію, на якій Ілон Маск тримає немовля, а також романтичні повідомлення, якими пара нібито обмінювалася.
У окремій заяві щодо опіки Сент-Клер стверджує, що Маск не був присутній при народженні дитини та бачив немовля лише тричі – двічі в Мангеттені, де вона проживає, і один раз у Техасі. Також там зазначено, що мільярдер ніколи не просив побачитися із дитиною або переглянути її фотографії.
Для довідки. Ешлі Сент-Клер – 26-річна американська консервативна активістка, письменниця та інфлюенсерка. Вона відома своїми політичними коментарями, підтримкою руху MAGA (Make America Great Again) та політики Дональда Трампа. Також вона є авторкою дитячої книги "Elephants are not birds", що спрямована проти зміни дітьми своєї статі.
За даними HindustanTimes, Сент-Клер проживає у розкішній квартирі неподалік мерії Нью-Йорка, оренда якої коштує від $12 тис. до $15 тис. на місяць.
- На початку 2024 року в американського підприємця-мільярдера Ілона Маска народилась 12-та дитина від виконавчої директорки "Neuralink" Шівони Зіліс.
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