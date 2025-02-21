"Три роки тому Росія зайшла занадто далеко, а тепер - українська влада": Маск пояснив зміну риторики щодо підтримки Києва

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Користувач Х прокоментував допис Ілона Маска, датований 4 березня 2022 року, де той закликав підтримувати Україну.

"Що з ним сталося за останні 3 роки", - прокоментував користувач.

Натомість Маск пояснив зміну своєї риторики тим, що "Росія зайшла занадто далеко три роки тому, тепер український уряд зайшов занадто далеко".

"Нескінченна смерть в окопах - це неправильно, і тим, хто продовжує наполягати на цьому, бракує емпатії та розуму", - наголосив мільярдер.

Russia went too far 3 years ago, now the Ukrainian government has gone too far.



Endless death in trenches is wrong and anyone who continues to push that lacks both empathy and a brain. https://t.co/NQMkTxFzZu — Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2025