"Три роки тому Росія зайшла занадто далеко, а тепер - українська влада": Маск пояснив зміну риторики щодо підтримки Києва
Ілон Маск відповів на коментар одного з користувачів соціальної мережі Х до свого допису, який мільярдер опублікував у березні 2022 року, пояснивши зміну своєї риторики щодо підтримки України
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
Користувач Х прокоментував допис Ілона Маска, датований 4 березня 2022 року, де той закликав підтримувати Україну.
"Що з ним сталося за останні 3 роки", - прокоментував користувач.
Натомість Маск пояснив зміну своєї риторики тим, що "Росія зайшла занадто далеко три роки тому, тепер український уряд зайшов занадто далеко".
"Нескінченна смерть в окопах - це неправильно, і тим, хто продовжує наполягати на цьому, бракує емпатії та розуму", - наголосив мільярдер.
- Раніше Ілон Маск назвав алгоритми своєї платформи Х "відстоєм" через рекомендації постів із нацистськими салютами.
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