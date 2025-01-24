Маск поскаржився на алгоритми своєї платформи Х через пости з нацистськими салютами

Про це він написав у соцмережі.

"Якщо я побачу ще один чортовий нацистський салют у своїй стрічці, я збожеволію. Цей алгоритм відстій!!" - висловився Маск.

If I see one more damn Nazi salute in my feed, I’m gonna lose my mind ????



This algorithm sucks!! — Elon Musk (@elonmusk) January 24, 2025

Який жест зробив Маск під час виступу після інавгурації Трампа та які реакції це спричинило

Мільярдер Ілон Маск під час святкової промови після інавгурації президента США Дональда Трампа зробив жест, схожий на нацистське вітання.

"Моє серце до тебе. Саме завдяки вам забезпечено майбутнє цивілізації. Завдяки вам. Ми матимемо безпечні міста, нарешті, безпечні міста, безпечні кордони, розумні витрати, основні речі", – сказав він, дякуючи виборцям Трампа. Відтак приклав руку до серця, а потім відкинув її догори. Жест був схожий на нацистське вітання "Sieg Heil".

На цей жест звернули увагу численні медіа, а також користувачі соцмереж. Сам Маск, коментуючи припущення щодо того, що його жест був схожий на нацистський, написав: "Відверто кажучи, їм потрібні кращі брудні трюки. Атака "всі - гітлери" вже дуже набридла".

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Канцлер ФРН Олаф Шольц під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 21 січня прокоментував суперечливий жест Маска. Німецький політик наголосив, що не підтримує "праві екстремістські позиції".

А міністерка праці та віцепрем'єр-міністерка Іспанії Йоланда Діас 21 січня заявила, що видалить свою сторінку в X через риторику та жести власника платформи Ілона Маска під час інавгурації Трампа.