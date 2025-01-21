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Віцепрем'єрка Іспанії видалила свою сторінку в Х через риторику та жести Маска під час інавгурації Трампа

Марія Науменко
21 січня, 2025 вiвторок
16:15
Світ соцмережа Х (Твіттер)

У вівторок, 21 січня, міністерка праці та віцепрем'єр-міністерка Іспанії Йоланда Діас заявила, що видалить свою сторінку в соціальній мережі X через риторику та жести власника платформи Ілона Маска під час інавгурації президента США Дональда Трампа

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Про це інформує Reuters.

"Я прийняла це рішення, яке, я знаю, є складним, але я не буду частиною соціальної мережі, заснованої на використанні алгоритмів, які заохочують ксенофобські ідеї, суперечать правам людини і заохочують крайніх правих у світі", - зазначила 
вона.

Діас пояснила, що рішення було прийнято після того, як "Ілон Маск продемонстрував свою позицію вчора (20 січня, - ред.), не тільки жестами, але й абсолютно заплутаними промовами" на заході з нагоди інавгурації Дональда Трампа, коли підняв руку в жесті, який в мережі порівняли з нацистським вітанням.

Антидифамаційна ліга, яка стежить за проявами антисемітизму, своєю чергою спростувала це порівняння, назвавши жест "незграбним моментом ентузіазму".

Діас також додала, що інших міністрів від її ліворадикальної партії "Сумар" теж не буде на платформі X. Водночас іспанський уряд заявив, що кожен міністр має право обирати, якими соціальними мережами користуватися, а рішення Діас є її особистим вибором.

  • Мільярдер Ілон Маск під час святкової промови після інавгурації президента США Дональда Трампа зробив жест, схожий на нацистське вітання.

     

Теги:
Новини
політика
Технології
Іспанія
Ілон Маск
США
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