Ілон Маск під час виступу після інавгурації Трампа зробив жест, схожий на нацистське вітання

Про це повідомляє CNN.

Маск, якого президент Дональд Трамп призначив одним із керівників нового "Департаменту з питань ефективності уряду", відсвяткував обрання та інавгурацію Трампа на Capital One Arena у Вашингтоні.

"І це була не звичайна перемога. Це була розвилка на шляху людської цивілізації. Знаєте, бувають вибори, які приходять і проходять. Деякі вибори, знаєте, важливі, деякі ні", - сказав він.

Маск додав, що ці вибори справді мали значення і подякував усім присутнім.

"Моє серце до тебе. Саме завдяки вам забезпечено майбутнє цивілізації. Завдяки вам. Ми матимемо безпечні міста, нарешті, безпечні міста, безпечні кордони, розумні витрати, основні речі", – сказав він, приклавши руку до серця, а потім відкинувши її догори. Жест був схожий на нацистське вітання "Sieg Heil".