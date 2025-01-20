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Ілон Маск під час виступу після інавгурації Трампа зробив жест, схожий на нацистське вітання

Ксенія Золотова
20 січня, 2025 понедiлок
22:42
Світ

Мільярдер Ілон Маск під час святкової промови після інавгурації президента США Дональда Трампа зробив жест, схожий на нацистське вітання

Зміст

Про це повідомляє CNN.

Маск, якого президент Дональд Трамп призначив одним із керівників нового "Департаменту з питань ефективності уряду", відсвяткував обрання та інавгурацію Трампа на Capital One Arena у Вашингтоні.

"І це була не звичайна перемога. Це була розвилка на шляху людської цивілізації. Знаєте, бувають вибори, які приходять і проходять. Деякі вибори, знаєте, важливі, деякі ні", - сказав він.

Маск додав, що ці вибори справді мали значення і подякував усім присутнім.

"Моє серце до тебе. Саме завдяки вам забезпечено майбутнє цивілізації. Завдяки вам. Ми матимемо безпечні міста, нарешті, безпечні міста, безпечні кордони, розумні витрати, основні речі", – сказав він, приклавши руку до серця, а потім відкинувши її догори. Жест був схожий на нацистське вітання "Sieg Heil".

  • Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про амбіції зробити Америку більшою. Зокрема, він пообіцяв взяти під контроль Панамський канал і висадитися на Марсі.

 

Теги:
Новини
Дональд Трамп
Ілон Маск
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