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Ексклюзив

"Це його політико-ідеологічне переконання": професор Айзенберг про жест Маска на інавгурації Трампа

Віталій Бесараб
22 січня, 2025 середа
17:52
Світ Ілон Маск

Професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг пояснив, що Ілон Маск продемонстрував своє політико-ідеологічне переконання, зобразивши нацистське привітання на інавгурації Дональда Трампа

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо жесту Ілона Маска на інавгурації Дональда Трампа, то я впевнений, що йдеться саме про його політико-ідеологічні переконання. Маск вирішив, що зараз їх можна показувати абсолютно відкрито. В США ж, як і в Україні та інших країнах, намагались знайти в цьому жесті щось інше. Зокрема, салют американському прапору, вітання Стародавнього Риму, або ще щось. Ілон Маск же хотів показати те, що він хотів показати. Він скористався своїм правом на свободу слова. Очевидно, він вирішив, що настав час і він може цілком спокійно показувати такі жести", - пояснив Айзенберг.

Професор зауважив, що в США дійсно свобода слова є необмежено й люди можуть вивішувати прапори зі свастикою, не порушуючи закон.

"Сьогодні дійсно свобода слова в США є необмеженою. Навіть Верховний суд США одного разу ухвалив рішення, що можна спалювати американський прапор в рамках свободи слова. Можна також вивішувати прапори зі свастикою, або прапори Третього Рейху. Є певні речі, про які людям соромно говорити. Маск же вирішив, що можна зараз "зігувати" абсолютно відкрито і таким чином він виразив себе", - додав він.

  • 20 січня мільярдер Ілон Маск під час святкової промови після інавгурації президента США Дональда Трампа зробив жест, схожий на нацистське вітання.
     
Теги:
Дональд Трамп
Ілон Маск
США
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