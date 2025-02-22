Дрони СБУ вдарили по нафтоперекачувальній станції РФ на Кубані: вона припинила роботу
Служба безпеки України дронами атакувала нафтоперекачувальну станцію "Нововеличковська" у Краснодарському краї РФ, унаслідок чого вона зупинила роботу
Про це інформують джерела українських ЗМІ "Бабель", hromadske та РБК-Україна.
Зазначається, що атака дронів СБУ відбулась у ніч на 20 лютого. Удар дронів прийшовся по електропідстанції 110/35/10 кВ, яка живить НПС. Підстанція запалала, знеструмилась і зупинила перекачування нафти.
Зараз росіяни встановлюють суму збитків. Раніше Україна не повідомляла про атаку.
Нафтоперекачувальна станція "Нововєлічковская" є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані. Через неї йде постачання на Афіпський та Ільський нафтопереробні заводи.
Як додали джерела української спецслужби, це вже восьма атака СБУ на енергетичні об'єкти Росії з початку року. Вони завдають багатомільйонних збитків та ускладнюють логістику російської армії, бо перешкоджають постачати паливо.
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