Дрони СБУ вдарили по нафтоперекачувальній станції РФ на Кубані: вона припинила роботу

Про це інформують джерела українських ЗМІ "Бабель", hromadske та РБК-Україна.

Зазначається, що атака дронів СБУ відбулась у ніч на 20 лютого. Удар дронів прийшовся по електропідстанції 110/35/10 кВ, яка живить НПС. Підстанція запалала, знеструмилась і зупинила перекачування нафти.

Зараз росіяни встановлюють суму збитків. Раніше Україна не повідомляла про атаку.

Нафтоперекачувальна станція "Нововєлічковская" є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані. Через неї йде постачання на Афіпський та Ільський нафтопереробні заводи.

Як додали джерела української спецслужби, це вже восьма атака СБУ на енергетичні об'єкти Росії з початку року. Вони завдають багатомільйонних збитків та ускладнюють логістику російської армії, бо перешкоджають постачати паливо.