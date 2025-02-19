БПЛА атакували Сизранський НПЗ у Самарській області РФ: почалась пожежа

Про це повідомляє голова Самарської області В'ячеслав Федорищев і російські телеграм-канали.

"Сьогодні вночі київський режим атакував Сизранський НПЗ. На території підприємства працюють оперативні та екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У регіоні зберігається небезпека атаки БПЛА", - заявив Федорищев.

Судячи з фотографій очевидців, після атаки безпілотників на Сизранському НПЗ почалася пожежа, передає канал "Астра". Очевидці повідомляють як мінімум про два вибухи.

Аеропорти Казані, Нижньокамська та Ульяновська з метою безпеки тимчасово призупинили свою роботу, заявили в Росавіації.

ВАТ "Сизранський нафтопереробний завод" - завод паливного профілю, входить до складу ПАТ НК "Роснефть".