У РФ заявили про атаку дронів на 4 регіони: на промисловому об'єкті у Калузькій області спалахнула пожежа

Про це звітує міністерство оборони Росії.

За їхніми словами, впродовж цієї ночі засоби ППО знищили 17 дронів над територією Волгоградської області, 12 БПЛА – над Калузькою областю, 9 – над Ростовщиною і ще два невідомих дрони над територією Саратовської області.

Про вибухи повідомляли місцеві жителі у Волгограді, а також під Саратовом і Тулою.

Російські ЗМІ повідомляли, що у Волгограді дрон влучив у багатоповерхівку. Начебто минулося без постраждалих.

Водночас губернатор Калузької області Владислав Шапша каже, що уламки збитого дрона буцімто впали на території промислового підприємства у Дзержинському районі. Внаслідок цього сталося займання однієї з будівель. За попередньою інформацією, постраждалих немає.