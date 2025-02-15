У РФ заявили про атаку дронів на 4 регіони: на промисловому об'єкті у Калузькій області спалахнула пожежа
У ніч на суботу, 15 лютого, росіяни поскаржилися на атаку невідомих дронів і заявили про збиття 40 повітряних цілей. Зокрема, стверджується, що пожежа спалахнула на території промислового підприємства у Калузькій області
Про це звітує міністерство оборони Росії.
За їхніми словами, впродовж цієї ночі засоби ППО знищили 17 дронів над територією Волгоградської області, 12 БПЛА – над Калузькою областю, 9 – над Ростовщиною і ще два невідомих дрони над територією Саратовської області.
Про вибухи повідомляли місцеві жителі у Волгограді, а також під Саратовом і Тулою.
Російські ЗМІ повідомляли, що у Волгограді дрон влучив у багатоповерхівку. Начебто минулося без постраждалих.
Водночас губернатор Калузької області Владислав Шапша каже, що уламки збитого дрона буцімто впали на території промислового підприємства у Дзержинському районі. Внаслідок цього сталося займання однієї з будівель. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
- Увечері п'ятниці, 14 січня, Російська Федерація запустила по Україні ударні безпілотники. У Повітряних Силах попередили про загрозу для низки областей. В Миколаєві повідомляли про вибухи.
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