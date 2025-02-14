РФ атакує Україну дронами: ситуація ввечері 14 лютого
Увечері п'ятниці, 14 січня, Російська Федерація запустила по Україні ударні безпілотники. У Повітряних силах повідомили про загрозу для низки областей
Про це інформують Повітряні Сили.
О 19:33 в ПС проінформували про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА у Сумській області.
Групу ворожих безпілотників зафіксували й у Запорізькій області, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров о 20:27.
"Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області", - написав він.
Цю інформацію пізніше підтвердили у Повітряних силах.
"Запорізька і Дніпропетровська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили в ПС о 20:29.
Також активність ворожих БПЛА зафіксували на південному сході Дніпропетровщини. Дрони рухаються північному напрямку.
"Увага! м.Павлоград (Дніпропетровщина). У вашому напрямку ворожі БпЛА з півдня", - написали в ПС о 20:35.
Станом на 20:36 загроза застосування ворогом ударних БПЛА фіксується й в Донецькій області.
Наразі БПЛА перебувають на заході Донеччини, курс - північно-західний.
Крім того, станом на 20:42 нові групи ворожих безпілотників заходять в повітряний простір Запорізької області з ТОТ, курс - північний/північно-західний.
О 20:44 в ПС повідомили, що ворожі БПЛА заходять на Донеччину з ТОТ, курс - північний/північно-західний.
Водночас Повітряні сили повідомили про загрозу для Харківської області. Дрони рухаються з південного напрямку.
О 21:05 в ПС попередили про рух з південного сходу ворожих БПЛА у напрямку Дніпра.
Інформація щодо руху ворожих ударних БПЛА станом на 21:12:
- Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Запорізької області з ТОТ, курс - північний/північно-західний;
- БПЛА на сході Запорізької області, курс - північний/північно-західний;
- БПЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний (вектор - м.Дніпро);
- БПЛА на півдні та в центральній частині Харківщини, курс - північний.
О 21:18 військові проінформували про рух БПЛА у напрямку Харкова з північного заходу.
Також нові групи ворожих ударних БПЛА заходять у повітряний простір Харківщини на півночі з Білгородщини, курс - південний/південно-західний.
"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - зазначили в ПС о 21:26.
О 21:40 в ПС повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА у Полтавській області, дрони рухаються з південного напрямку.
Також є загроза застосування ворогом ударних БПЛА з південно-східного напрямку в Херсонській та Миколаївській областях.
О 21:47 в ПС заявили про рух ворожих безпілотників у напрямку Сум з південного сходу.
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