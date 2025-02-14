РФ атакує Україну дронами: ситуація ввечері 14 лютого

Про це інформують Повітряні Сили.

О 19:33 в ПС проінформували про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА у Сумській області.

Групу ворожих безпілотників зафіксували й у Запорізькій області, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров о 20:27.

"Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області", - написав він.

Цю інформацію пізніше підтвердили у Повітряних силах.

"Запорізька і Дніпропетровська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили в ПС о 20:29.

Також активність ворожих БПЛА зафіксували на південному сході Дніпропетровщини. Дрони рухаються північному напрямку.

"Увага! м.Павлоград (Дніпропетровщина). У вашому напрямку ворожі БпЛА з півдня", - написали в ПС о 20:35.

Станом на 20:36 загроза застосування ворогом ударних БПЛА фіксується й в Донецькій області.

Наразі БПЛА перебувають на заході Донеччини, курс - північно-західний.

Крім того, станом на 20:42 нові групи ворожих безпілотників заходять в повітряний простір Запорізької області з ТОТ, курс - північний/північно-західний.

О 20:44 в ПС повідомили, що ворожі БПЛА заходять на Донеччину з ТОТ, курс - північний/північно-західний.

Водночас Повітряні сили повідомили про загрозу для Харківської області. Дрони рухаються з південного напрямку.

О 21:05 в ПС попередили про рух з південного сходу ворожих БПЛА у напрямку Дніпра.

Інформація щодо руху ворожих ударних БПЛА станом на 21:12:

Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Запорізької області з ТОТ, курс - північний/північно-західний;

БПЛА на сході Запорізької області, курс - північний/північно-західний;

БПЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний (вектор - м.Дніпро);

БПЛА на півдні та в центральній частині Харківщини, курс - північний.

О 21:18 військові проінформували про рух БПЛА у напрямку Харкова з північного заходу.

Також нові групи ворожих ударних БПЛА заходять у повітряний простір Харківщини на півночі з Білгородщини, курс - південний/південно-західний.

"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - зазначили в ПС о 21:26.

О 21:40 в ПС повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА у Полтавській області, дрони рухаються з південного напрямку.

Також є загроза застосування ворогом ударних БПЛА з південно-східного напрямку в Херсонській та Миколаївській областях.

О 21:47 в ПС заявили про рух ворожих безпілотників у напрямку Сум з південного сходу.

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