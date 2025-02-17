У РФ заявили про атаку безпілотників на Ільський НПЗ
У ніч на понеділок, 17 лютого, в Росї заявили про атаку безпілотників на Ільський нафтопереробний завод в Краснодарському краї. Дрон нібито впав поблизу НПЗ, унаслідок чого спалахнула пожежа
Про це заявив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв.
За його словами, внаслідок падіння уламків дронів постраждали 12 житлових будинків, а одна людина отримала поранення.
"Унаслідок падіння уламків у селищі Ільському Сіверського району, за попередньою інформацією, пошкоджено 12 будинків - здебільшого вибито вікна. Постраждала жінка, їй надано першу медичну допомогу", - зазначив він.
Telegram-канал SHOT, посилаючись на слова свідків, повідомив, що ціллю атаки був Ільський НПЗ, і що уламки одного з дронів спричинили пожежу поблизу підприємства.
Водночас міністерство оборони РФ заявило, що протягом ночі нібито було збито 90 безпілотних літальних апаратів: 38 - над акваторією Азовського моря, 24 - над територією Краснодарського краю, 15 - над територією республіки Крим, 7 - над акваторією Чорного моря, по 2 - над територіями Курської та Ростовської областей і по одному - над територіями Брянської та Білгородської області.
- У ніч на суботу, 15 лютого, росіяни поскаржилися на атаку невідомих дронів і заявили про збиття 40 повітряних цілей. Зокрема, стверджували, що пожежа спалахнула на території промислового підприємства у Калузькій області.
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