У РФ заявили про атаку безпілотників на Ільський НПЗ

Про це заявив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв.

За його словами, внаслідок падіння уламків дронів постраждали 12 житлових будинків, а одна людина отримала поранення.

"Унаслідок падіння уламків у селищі Ільському Сіверського району, за попередньою інформацією, пошкоджено 12 будинків - здебільшого вибито вікна. Постраждала жінка, їй надано першу медичну допомогу", - зазначив він.

Telegram-канал SHOT, посилаючись на слова свідків, повідомив, що ціллю атаки був Ільський НПЗ, і що уламки одного з дронів спричинили пожежу поблизу підприємства.

Водночас міністерство оборони РФ заявило, що протягом ночі нібито було збито 90 безпілотних літальних апаратів: 38 - над акваторією Азовського моря, 24 - над територією Краснодарського краю, 15 - над територією республіки Крим, 7 - над акваторією Чорного моря, по 2 - над територіями Курської та Ростовської областей і по одному - над територіями Брянської та Білгородської області.