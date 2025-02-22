Цьогоріч Нідерланди продовжать постачати Україні літаки F-16
Президент Володимир Зеленськйи заявив, що у 2025 році Україна продовжить отримувати винищувачі F-16 від Нідерландів
Про це він повідомив за результатами розмови із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.
"Важлива розмова про справедливе закінчення війни та зміцнення єдності у Європі. Нідерланди поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Нас обʼєднує розуміння щодо необхідності посилювати нашу військову міць як гарантію безпеки для України та всієї нашої Європи", - написав Зеленський у Х.
Він подякував Нідерландам за всю надану допомогу та готовність продовжувати й збільшувати підтримку України – це важливо для стабільності всієї Європи.
"Очікуємо у цьому році продовження постачання F-16. Небо над Україною має бути закритим і безпечним",- наголосив президент.
Збройні Сили України 6 лютого отримали від Королівства Нідерланди винищувачі F-16.
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