Умєров: Україна отримала винищувачі F-16 від Нідерландів

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Повітряні Сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів", - написав він.

Очільник оборонного відомства наголосив, що бойові машини вже перебувають в Україні й незабаром їх залучать до виконання завдань.

"Підтримка Нідерландів – це ще один вагомий крок, що наближає нас до перемоги та забезпечує надійний захист українських міст і громадян", - підкреслив Умєров.