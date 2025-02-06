Умєров: Україна отримала винищувачі F-16 від Нідерландів
Збройні Сили України 6 лютого отримали від Королівства Нідерланди винищувачі F-16
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
"Повітряні Сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів", - написав він.
Очільник оборонного відомства наголосив, що бойові машини вже перебувають в Україні й незабаром їх залучать до виконання завдань.
"Підтримка Нідерландів – це ще один вагомий крок, що наближає нас до перемоги та забезпечує надійний захист українських міст і громадян", - підкреслив Умєров.
- Також сьогодні Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000 від Парижа, про що повідомив французький міністр оборони Себастьян Лекорню.
- Раніше Умєров анонсував: Київ у 2025 році отримає чергову партію винищувачів F-16. Також Нідерланди продовжать навчання українських пілотів, інженерного та технічного персоналу.
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