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Перші французькі Mirage 2000 вже в Україні

Катерина Єсікова
6 лютого, 2025 четвер
12:06
Світ винищувач Mirage 2000

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000 від Франції

Зміст

Про це написав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в Х.

Він нагадав, що 6 червня 2024 року французький президент Емманюель Макрон оголосив про постачання в Україну французьких винищувачів Mirage 2000.

"Перші з них прибули в Україну сьогодні. З українськими пілотами, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції на борту, вони тепер допомагатимуть захищати українське небо", - написав він.

Читайте також: Літаки від Макрона - що таке винищувачі Mirage 2000, які Франція передає Україні і як вони змінять ситуацію на фронті

Довідка. Mirage 2000 – це французький багатоцільовий винищувач, який у 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation, основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX – на початку XXI століття. Перший політ зафіксовано в 1978 році (на рік пізніше за МіГ-29), прийнятий на озброєння у Франції у 1984-му. 

Крім того, є на озброєнні армій Греції, Єгипту, ОАЕ, Індії, Перу та Тайваню. Раніше операторами "міражів" були ще й Бразилія та Катар. "Міражі" використовували під час бойових дій у Боснії, Афганістані, Сирії, Лівії та ін.

Що відомо про передачу Україні Mirage 2000

Про те, що Франція віддасть Україні свої винищувачі, 6 червня оголосив Емманюель Макрон. Наступного дня президент Франції повідомив про початок навчань з пілотування та технічного обслуговування цих літаків. Макрон не уточнив, про яку кількість літаків наразі йдеться.

У жовтні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що в першій половині 2025 року Україна отримає винищувачі Mirage 2000, які будуть оснащені новим обладнанням.

Пізніше повідомлялося, що Франція поставить Україні перші три реактивні винищувачі Mirage 2000-5 вже в першому кварталі 2025 року.

25 грудня стало відомо, що українські пілоти та механіки завершили підготовку на французьких винищувачах Mirage 2000-5F після шестимісячного навчання.

Теги:
Новини
Франція
Війна з Росією
Військові новини
допомога Україні
підтримка України
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