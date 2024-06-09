Літаки від Макрона: що таке винищувачі Mirage 2000, які Франція передає Україні і як вони змінять ситуацію на фронті

Що відомо про передачу Україні Mirage 2000

Про те, що Франція віддасть Україні свої винищувачі 6 червня оголосив Емманюель Макрон. Наступного дня президент Франції повідомив про початок навчань з пілотування та технічного обслуговування цих літаків. Макрон не уточнив, про яку кількість літаків наразі йдеться.

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Цікаво, що інформацію про ймовірне постачання Україні "міражів" французька преса почала розповсюджувати ще навесні 2023-го. Однак тоді офіційні українські особи блискавично почали спростовувати цю інформацію, а тодійшній речник Повітряних сил Юрій Ігнат назвав цей літак застарілою моделлю. Таку поведінку можна пояснити тим, що в 2023-му Україна активно добивалася рішення щодо винищувачів F-16, які переважають Mirage 2000 за характеристиками. Тому, ймовірно, офіційний Київ побоювався, щоб замість "ефок" їм не запропонували простіші французькі літаки.

У січні риторика українців змінилася.

"F-16 залишаються пріоритетом, але не виключено, що літаки Mirage 2000 у модифікації D посилять спроможності бомбардувальників Су-24М", – заявляв на початку року командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Цікаво, що за словами Макрона українці отримають літаки вже до кінця 2024 року. До того часу нібито закінчиться програма навчання пілотів та техніків. За оцінками фахівців, 6 місяців у даному випадку – зовсім невеликий термін. Це може означати, що підготовку українців розпочали ще до офіційного оголошення про передачу "міражів". Так Le Figaro ще минулого року переконував, нібито 30 пілотів Повітряних сил ЗСУ проходять у Франції підготовку на винищувачах Mirage 2000 і навіть називав бази, де відбувається тренування. Однак українці тоді цю інформацію спростовували.

Що таке Mirage 2000, озброєння та ціна літаків

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Mirage 2000 – це французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation, основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції в кін. XX – на поч. XXI століття. Перший політ зафіксовано в 1978 році (на рік пізніше за МиГ-29), прийнятий на озброєння у Франції у 1984-му. Крім того, є на озброєнні армій Греції, Єгипту, ОАЕ, Індію, Перу та Тайваню. Раніше операторами "міражів" були ще й Бразилія та Катар. "Міражі" використовували під час бойових дій у Боснії, Афганістані, Сирії, Лівії та ін.

Всього до 2007 року, коли припинили виготовляти Mirage 2000, було створено понад шість сотень літаків. Існує близько десятка модифікацій "міражів". Відомо, що Україні передадуть найновіші Mirage 2000-5 (їх у Франції 27) і 7 двомісних Mirage 2000B (навчально-бойова модифікація). Однак ймовірно, що Повітряні сили ЗСУ претендуватимуть і на попередню версію Mirage 2000-D, яких у французів 65.

Загалом головний редактор Defence Express Олег Катков наголошував, що до 2030 року Франція планує списати всі винищувачі Mirage 2000 і на них точно претендуватиме Україна.

"Відносно кількості, то тут важливо згадати слова міністра оборони Франції, який наприкінці березня сказав, що все озброєння, яке буде списуватися країною, буде передаватися Україні", Вони поступово і, вочевидь, у доволі короткі строки будуть проходити вже на винищувачі Rafale", – зазначив Катков у етері телеканалу "Еспресо".

Версія Mirage 2000-5, яку точно передадуть Україні, розроблялась на початку 1990-х років з метою оновлення бортових систем літака. Головним оновленням стала нова радіолокаційна система із дальністю виявлення типової цілі у 130 км, а також можливістю одночасно супроводжувати вісім цілей та обстрілювати чотири з них.

До озброєння літака була також додана нова, на той час, ракета "повітря-повітря" MICA від MBDA із заявленою дальністю знищення цілей до 80 км, розповідають у матеріалі Defense Express. Mirage 2000-5 виробляються у двох варіантах: з інфрачервоною та радіолокаційною головками самонаведення.

"Для ураження кораблів інтегрована протикорабельна Exocet, для далекобійних наземних ударів – крилата ракета SCALP, а також протирадіолокаційні AS37 Armat з дальністю польоту до 120 км. Можливо використання високоточних бомб із напівактивним лазерним наведенням, звичайних бомб, некерованих реактивних снарядів. На додачу – дві 30-мм автоматичні гармати з боєзапасом 125 пострілів на ствол. Загалом мова йде про 6300 кг зброї на 9 вузлах підвіски", – описують оглядачі озброєння "міражів".

Точна вартість одного борта літака невідома, ціна коливається залежно від модифікації. Вартість базової версії літака Mirage 2000 становить близько 43 млн доларів, тоді як 2000D вартує понад $60 млн. Так Індонезії, що купила 12 вживаних Mirage 2000-5DA в Катару, один винищувач обійшовся у 66 млн доларів. Ці літаки потребували ще двох років відновлюваних робіт, але у вартість включено запасні двигуни, інші запчастини, наземне обладнання, навчання пілотів тощо.

Технічні характеристики Mirage 2000

Довжина – 14,36 м,

Висота – 5,3 м,

Розмах крил – 9,13 м,

Вага порожнього – 7,26 т,

Злітна вага – 9,5 т,

Максимальна швидкість – 2340 км/год,

Максимальна швидкість біля землі – 1110 км/год

Практична стеля – 16,8 км,

Практична дальність – 1770 км,

Бойовий радіус – 1550 км.

Чи потрібні Україні Mirage 2000: чому досі в цьому сумнівалися

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Ще минулого року тодішній речник Повітряних сил висловлювався про передачу винищувачів Mirage 2000 різко негативно.

"Ні "міражі", ні "торнадо" нам не допоможуть — я просив би всіх експертів утриматися від цих недолугих коментарів. Ми не можемо брати все що завгодно з авіаційного парку. Це нераціонально. Це просто вимотає роботу наших людей. Ми маємо зосередитися на одному, максимум двох типах багатоцільового літака. А Mirage 2000 – застаріла модель, і у Франції є значно кращі літаки, і в Європі", – заявляв Ігнат.

Ексміністр оборони Олексій Резніков звернув увагу на те, що радар французьких винищувачів за дальністю суттєво поступається російським літакам.

"Сьогодні в наявності в України з точки зору винищувачів є МіГ-29, який завдяки його радарам може бачити на 60 км. Вражати цілі повітряні він може на відстані 30 км, так побудовано озброєння. Ворог, користуючись, наприклад, Су-35, може бачити на відстань більше ніж 200 км, а стріляти може на 140 км, уражати повітряні цілі. Mirage – це літак, який теж може бачити на 60 км і стріляти на 30 км", – бідкався міністр.

З ним погоджуються і деякі військові експерти, які наголошують, що в західних країнах є цікавіші зразки винищувачів. Так провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко наголосив, що наявність ескадрильї в 12-15 літаків стане доброю новиною, хоч більш корисними для Повітряних сил ЗСУ, на його думку, стали б шведські винищувачі Gripen.

"Фактично треба до цієї пропозиції поставитись достатньо стримано й обережно, бо бачу, що ми отримаємо низку логістичних проблем з низькою ефективністю, забезпечимо собі розпорошення зусиль", – зазначив Романенко.

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Про розпорошення зусиль говорив і директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. За словами військового експерта, головний виклик полягає в необхідності підготовки пілотів на багато різних типів літаків.

"Тобто питання з Mirage-2000 може потрапити в технологічну пастку. Залишаюсь прихильником підходу щодо збільшення кількості F-16, які мають набагато кращі характеристики. Зараз ми вперлися в темпи підготовки пілотів у США, Румунії, Данії. Виникає питання, де ми будемо готувати пілотів на ці Mirage", - наголосив Згурець в етері телеканалу "Еспресо"..

Як Mirage 2000 допоможуть Україні на фронті

Однак крутити носом від щедрого подарунку французів точно не варто. Експерт видання Defence Express Іван Киричевський пояснює – те, що Mirage 2000 не підходить для повітряного бою із російськими Су-35 зовсім не є трагедію. Адже у винищувачів інший функціонал і його використовуватимуть для інших завдань.

"Будь-яке перспективне надходження для ЗСУ слід міряти і від нижньої планки спроможностей, які дає нашим військовим наявна техніка. У випадку із авіацією наявна нижня планка – це МіГ-29УБ, на яких взагалі нема бортової РЛС, для виявлення цілей у повітрі, є лише оптико-електронна станція, буквально для візуального виявлення цілей, а з озброєння "повітря-повітря" хіба що ракети малої дальності Р-60 та Р-73", – пише Киричевський.

Про переваги "міражів" згадує і Сергій Згурець. У французьких винищувачів є функції, які не передбачені в F-16.

"Йому буде важко відганяти російську тактичну авіацію, бо радар і ракети все-таки суттєво поступаються Су-35 з їхніми локаторами й озброєнням. Проте "міраж" може ефективно полювати на російські крилаті ракети та шахеди, він може завдавати ударів далекобійними бомбами, наприклад, тими ж Hammer, які ми отримаємо від Франції. Головне, цей літак може бути носієм крилатих ракет SCALP та Storm Shadow і бити по ворожих цілях на відстані до 300 км. До речі, літаки F-16 цього робити не можуть, тому що вони не адаптовані під ці ракети", – наголошує експерт.

У матеріалі Defense Express також визнають, що "міражами" відігнати ворожу тактичну авіацію буде важко – російські "сушки" засічуть Mirage 2000 першими. Однак є ціла низка завдань, де французькі винищувачі можна ефективно застосовувати.

Передусім йдеться про удари далекобійним озброєнням – крилатими ракетами Storm Shadow / SCALP, і Exocet. По-друге – це удари далекобійними бомбами, наприклад AASM Hammer, які можуть важити до 1000 кг. Також "міражі" здатні виконувати функції ППО, перехоплюючи крилаті ракети та дрони в тилових районах.

До слова, зараз для запусків крилатих ракет Storm Shadow / SCALP використовують винищувачі Су-24М. Але цих літаків у ЗСУ небагато. За даними Military Balance, на 2023 рік Україна мала лише п’ять таких літаків і дев’ять – у розвідувальній версії Cу-24МР. Крім того, якщо від "скальпи" Су-24 вдалося адаптувати за кілька тижнів, то, за словами експертів, для адаптації під крилаті ракети Taurus знадобиться до шести місяців. Це означає, що, поки "сушки" перероблятимуть під німецькі ракети, Mirage 2000 може виступити як підміна для запусків Storm Shadow / SCALP.

І, зрештою, потрібно розуміти, що Україні, щоб домінувати в повітрі, потрібно багато винищувачів. І даремно сподіватися, що всі вони матимуть найвищі параметри.

"Питання про необхідність 200 західних літаків для захисту нашого неба нікуди не зникло. І лише F-16 це питання не закрити", – наголосив експерт видання Defence Express Іван Киричевський