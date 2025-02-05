На фронті загинув 18-річний доброволець із Великої Британії Джеймс Вілтон

Про це повідомляє ВВС і The Sun.

Джеймс Вілтон родом із міста Гаддерсфілд у графстві Західний Йоркшир. Батько полеглого добровольця Грем Вілтон розповів, що хлопець приєднався до української армії через кілька місяців після закінчення коледжу й загинув під час атаки безпілотника на Сході України.

Повідомляється, що Джеймс вперше заговорив про намір вирушити в Україну для підтримки військових зусиль ще у 17-річному віці. Наприкінці квітня 2024 року він прибув до України, де приєднався до Інтернаціонального легіону та пройшов 4 тижні базової підготовки.

За даними The Sun, Вілтон загинув під час свого першого бойового завдання внаслідок вибуху.

"Це було перше й останнє завдання Джеймса", – розповів найкращий друг загиблого американський доброволець Джейсон, який був із ним під час атаки БПЛА у полі.

Зазначається, що Вілтон загинув 23 липня минулого року. Його тіло кремували в Україні.