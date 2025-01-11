На війні проти росіян загинув доброволець з Латвії Едгар Платонов
У боях за Україну загинув військовослужбовець з Латвії Едгар Платонов. Він воював проти російських окупантів у складі Інтернаціонального легіону ЗСУ
Про це повідомляє пресслужба збройних сил Латвії.
Як зазначається, Едгар Платонов загинув 25 грудня 2024 року в районі Новоєгорівки Луганської області. Йому був 41 рік.
Військовий служив в Іноземному легіоні Збройних Сил України.
"Висловлюємо глибокі співчуття сім'ї воїна-добровольця Едгара Платонова, який загинув в Україні. Військовослужбовець загинув, самовіддано борючись із російською окупаційною армією", - зазначили у збройних силах Латвії.
Президент Латвії Едгардс Рінкевичс висловив співчуття у зв’язку із загибеллю Платонова.
"Ще один наш доброволець загинув, захищаючи свободу та незалежність України. Наші глибокі співчуття родині та побратимам Едгара Платонова! Вічна пам'ять герою", - написав він у соцмережі Х.
- Саном на кінець серпня 2024 року від початку повномасштабного вторгнення Росії на фронті в Україні загинули щонайменше 20 військових-добровольців із країн Балтії та Скандинавії.
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