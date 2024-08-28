На війні в Україні загинули 20 добровольців із Балтії та Скандинавії, - ЗМІ
Від початку повномасштабного вторгнення Росії на фронті в Україні загинули щонайменше 20 військових-добровольців із країн Балтії та Скандинавії
Про це пише ERR з посиланням на дані ЗМІ різних країн.
За даними міноборони Швеції, з 24 лютого 2022 року загинули 8 громадян країни, які воювали на боці України. Про це повідомляє The Baltic Sentinel.
Виданню також відомо про загибель щонайменше одного данця та одного норвежця.
Також за даними фінського телерадіомовника Yle, в Україні загинули п'ятеро добровольців з Фінляндії.
Видання The Baltic Times повідомило про загибель в Україні добровольця з Литви в лютому цього року, ще кілька литовців зазнали поранень.
Торік у жовтні Національна телерадіокомпанія Латвії розповіла про смерть в Україні добровольця з цієї країни.
Окрім того, відомо про загибель в Україні трьох естонців-добровольців.
- На початку серпня в Луганській області загинув 26-річний доброволець з Фінляндії Вілле Мюккянен, який захищав Україну від російських окупантів.
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