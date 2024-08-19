"Хотів змінити світ на краще": на війні в Україні загинув 26-річний доброволець з Фінляндії
На початку серпня у Луганській області загинув 26-річний доброволець з Фінляндії Вілле Мюккянен, який захищав Україну від російських окупантів
Про це повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle.
Згідно з повідомленням, до від'їзду в Україну Вілле Мюккянен був головою молодіжного підрозділу центристської партії Північної Пог’янмаа.
"Ще в юному віці він хотів змінити світ на краще, збільшити справедливість у світі. Багаторічний шлях розпочався з політики й продовжився його рішенням приєднатися до військових в Україні пізньої осені 2023 року, коли Росія розпочала агресивну війну. Відтак він зосередив увагу на реальній боротьбі за мир і свободу", - йдеться у повідомленні.
Він став п'ятим фіном, який загинув у боях за Україну.
- Під час виконання бойового завдання 12 серпня загинув командир авіаційної ланки, капітан Олександр Мигуля. Захиснику України було 27 років.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.17Продаж 45.87
- Актуальне
- Важливе