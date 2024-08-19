"Хотів змінити світ на краще": на війні в Україні загинув 26-річний доброволець з Фінляндії

Про це повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle.

Згідно з повідомленням, до від'їзду в Україну Вілле Мюккянен був головою молодіжного підрозділу центристської партії Північної Пог’янмаа.

"Ще в юному віці він хотів змінити світ на краще, збільшити справедливість у світі. Багаторічний шлях розпочався з політики й продовжився його рішенням приєднатися до військових в Україні пізньої осені 2023 року, коли Росія розпочала агресивну війну. Відтак він зосередив увагу на реальній боротьбі за мир і свободу", - йдеться у повідомленні.

Він став п'ятим фіном, який загинув у боях за Україну.