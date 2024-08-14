Понад 160 бойових вильотів: на завданні загинув кавалер орденів "За мужність" льотчик Олександр Мигуля

Про це повідомляють Менська міська рада та бригада тактичної авіації міста Васильків.

Український пілот Олександр Мигуля родом з Чернігівської області. Захисник з 2014 року присвятив своє життя військовій службі у Повітряних силах ЗСУ. У бригаді кажуть, що Олександр найбільше любив небо і прагнув захищати своїх рідних, друзів, свій дім.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Олександр Мигуля здійснив понад 160 бойових вильотів.

"На його рахунку збиті ракети ворога, врятовані тисячі життів мирних жителів, а також здійснена величезна бойова робота з авіаційної підтримки наших Сухопутних військ. Він здійснив численні ракетно-бомбові удари по позиціях агресора, скупченням живої сили та техніки, чим не допустив просування ворожих сил на територію мирної країни", - пишуть у бригаді.

За життя військовий льотчик був нагороджений державними орденами "За мужність" (ІІІ і ІІ ступеню).