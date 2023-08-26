Оптимальний варіант: як шведські винищувачі Gripen вплинуть на війну в Україні і чим вони кращі, ніж Су

Еспресо розповідає, чому "грипени" настільки важливі для України, чим особливі шведські винищувачі і які їхні технічні характеристики

Історія створення

Назва Gripen у перекладі зі шведської означає "грифон", літак став заміною старішим винищувачам Saab 35 Draken ("дракон") та Saab 37 Viggen ("удар блискавки"). Абревіатура JAS розшифровується як Jakt (винищувач), Attack (штурмовик), Spaning (розвідник).

До розробників Gripen були певні вимоги. Новий винищувач повинен був мати швидкість у 2 Махи, можливість злітати зі злітної смуги до 800 м, він мав бути легшим за Saab 37, але при цьому мати краще співвідношення корисного навантаження до дальності польоту. До спеціально створеної для розробки літака підприємства увійшли крмпанії Saab, Volvo та Ericsson, проєкт отримав державне фінансування.

Перший політ на JAS 39 Gripen здійснили наприкінці 1988 року, на службу літак прийняли в 1996-му.

Особливості JAS 39 Gripen

Шведські винищувачі 4 поколінн спроєктовані по аеродинамічній схемі "качка", "грифони" мають хороше балансування під час надзвукового польоту і високі злітно-посадкові характеристики. 60% маси літака, що складається з 60 тис. деталей, складає алюміній, майже 30% вуглепластики, титан – 6%. Широке використання вуглепластиків дозволило збільшити термін експлуатації літака до 50 років.

Для зменшення пробігу під час посадки, "Грипен" оснащений потужними повітряними гальмами, а його шасі має жорстку конструкцію. Карбонні гальма і автомат ковзання полегшують посадку на зледенілі злітно-посадкові смуги.

Пілот може отримувати інформацію відразу з трьох джерел: бортові датчики, системи зв'язку і канали передачі даних. Дальність дії системи передачі інформації CDL 39, яка використовується на шведських винищувачах, складає 500 км і може значно збільшитись при застосуванні літаків-ретрансляторів. Завдяки системі CDL 39 літак має високу тактичну гнучкість. Наприклад, під час виконання ударної місії JAS 39 може здійснювати атаку, одночасно вести радіолокаційне спостереження за районом, в якому знаходиться ціль і передавати необхідну інформацію іншим літакам.

Фото: gettyimages

Бортова радіолокаційна система здатна виявити повітряні цілі на відстані до 120 км. Корабель на причалі чи колону військової техніки під час руху радар бачить за 70 км. При цьому "грифони" можуть виявити ціль навіть в складних погодних умовах. Водночас шведські винищувачі можуть відслідковувати 10 повітряних цілей і атакувати відразу чотири із них.

Яке озброєння використовує Gripen

Перші "грифони" мали доволі обмежений арсенал зброї класу "повітря-повітря", використовуючи тільки ракети ближнього радіусу дії. У 1999 році на Gripen інтегрували ракети середньої дальності, це дало JAS 39 змогу знищувати повітряні цілі поза візуальною видимістю. Для ближнього бою шведські винищувачі використовують вбудовану 27-мм гармату Mauser BK-27, що може робити 1700 пострілів за хвилину.

Боєкомплект "Грипена" менший, ніж у західноєвропейських чи американських винищувачів – 120 снарядів. Це компенсує унікальна система прицілювання, поєднана із радаром та автопілотом літака.

Окрім звичайних авіабомб і блоків з некерованими авіаційними ракетами, Gripen може нести високоточну зброю для враження наземних і надводних цілей. Для знищення таких тактичних цілей, як бронетехніка, транспортні засоби, об'єкти ППО, склади паливно-мастильних матеріалів чи невеликі кораблі, використовують ракету класу "повітря-поверхня" ближнього радіусу дії AGM-65 Maverick. Для ударів по великих надводних цілях передбачена протикорабельна ракета великої дальності. З 1997 року "грифони" можуть застосовувати касетні авіабомби. На літаках новіших модифікацій є можливість астосовувати високоточні бомби з лазерним наведенням.

Фото: gettyimages

Крім того, JAS 39 може знищувати важливі цілей в глибокому тилу противника завдяки крилатим ракетам з дальністю польоту понад 500 км. Для цього винищувачу не потрібно входити в зону дії засобів ППО.

Тактико-технічні характеристики JAS 39 Gripen

Екіпаж : 1 особа (JAS 39D – 2)

: 1 особа (JAS 39D – 2) Довжина : 14,1 м (JAS 39D – 14,8 м)

: 14,1 м (JAS 39D – 14,8 м) Розмах крил : 8,4 м

: 8,4 м Висота : 4,5 м

: 4,5 м Площа крила: 30,3 м.кв.

30,3 м.кв. Маса порожнього : 6800 кг

: 6800 кг Нормальна злітна вага : 8500 кг

: 8500 кг Максимальна злітна вага : 14000 кг

: 14000 кг Маса палива : 3360 кг (у внутрішніх баках)

: 3360 кг (у внутрішніх баках) Максимальна швидкість : на великій висоті 2130 км/год, на рівні моря 1225 км/год

: на великій висоті 2130 км/год, на рівні моря 1225 км/год Дальність польоту: 3200 км

3200 км Бойовий радіус дії : 700 км (з навантаженням 2000 кг)

: 700 км (з навантаженням 2000 кг) Практична стеля : 15240 м

: 15240 м Бойове навантаження: 5300 кг

Які винищувачі кращі – Gripen чи Су

Найкраще порівнювати шведські винищувачі з радянськими не за параметрами, а за практичним протистоянням. І така нагода є завдяки військовим навчанням, проведеним у Азії в 2015 році, йдеться в матеріалі Defence Express.

На спільних навчаннях Китаю та Таїланду Falcon Strike, що тривали 4 дні, з тайського боку учасниками були JAS-39, а з китайського – Су-27.

винищувач СУ-27 Фото: gettyimages

Під час навчальних боїв "поза межами візуальної видимості" пілоти ВПС Таїланду продемонстрували 41 "ефективне враження противника", тоді як пілоти китайських Су-27СК – лише дев’ять. Під час навчальних боїв на дистанції понад 30 км таїландські "грифони" мали 88% "ефективних влучань", китайські Су-27 – лише 14%. А під час імітаційних сутичок на дистанції понад 50 км JAS 39 Gripen показали 10 перемог, китайці на Су-27 – жодної.

"Важливою була різниця і в характеристиках бортових РЛС: на китайських Су-27 використовується Н001 "Меч" (РЛПК-27) з дальністю виявлення цілей до 120 км, в той час як на JAS 39 Gripen - Ericsson PS-05/A з дальністю виявлення цілей до 160 км. Свою роль також зіграв показник "ефективної площі розсіювання", який для JAS 39 Gripen склав всього 1,5 квадратних метри, в той час як для Су-27 – аж 15 квадратних метрів (а F-16 – всього 1,2 квадратні метри)", – йдеться в матеріалі.

Єдиний формат боїв, де китайці на Су-27 змогли показати перевагу над тайськими "Гріпенами" – сутички буквально на дистанції візуальної видимості в стилі dog fight. Але навіть самі китайці визнавали, що їм вдалось показати такий результат лише тому, що ВПС Таїланду для таких сутичок використовували старі ракети "повітря-повітря" малої дальності замість IRIS-T.

Скільки коштують "Грипени"

Ціну називають однією з основних переваг JAS 39. Це найдешевший винищувач покоління 4+, який шведи свого часу навіть пропонували брати у лізинг. У 2003 році Чехія у 10-річну оренду взяла 14 Gripen за 800 млн доларів, а Угорщині на такий же термін "грифони обійшлися в бл. 700 млн доларів. Однак то були часи, коли Швеція, не маючи потреби у двох сотнях винищувачів, вирішила вдвічі скоротити свій авіапарк.

Крім того, чехи та угорці отримали "грифони" до модернізації. Після неї, в 2014-му, літаки закупила Бразилія. 36 винищувачів із правом виробництва на своїх потужностях ще 15 літаків обійшлися південноамериканцям у 5,4 млрд доларів. У 2016 році Індонезії пропонували купити 16 літаків за 1,5 млрд доларів (94 млн доларів за одиницю).

"Це, звісно, не 50-60 млн доларів, як для Чехії чи Угорщини. Але все ж таки менше за реальний цінник за F-16 на міжнародному ринку, який становить 130-150 млн доларів", – пише Defence Express. Також шведи готові передати технології та локалізувати виробництво на території держави-клієнта.

Низькою є і вартість однієї льотної години Gripen – 7-8 тисяч доларів, а для деяких модифікацій і взагалі 4 тисячі доларів.

Чому Україні потрібні Gripen і коли вона їх отримає

Наразі Швеція не брала на себе зобов'язань щодо постачання JAS 39 Gripen в Україну. Про це 21 серпня заявив прем'єр-міністр цієї країни Ульф Крістерссон. Втім донорами "грифонів" можуть бути не лише шведи.

"Є машини у ПАР, де вони не експлуатуються і, можливо, їх викуплять та передадуть Україні. Також Gripen використовує Чехія, там незначна кількість машин. Серед операторів ще Угорщина, Бразилія та Таїланд - вони, скоріше за все, не стануть донорами", – зазначив в етері Еспресо військовий експерт Олег Катков.

Зрештою, навчання пілотів стало кроком до передачі Україні винищувачів F-16 ще до того, як про цю передачу оголосили офіційно. Зараз до Швеції, опановувати Gripen вирушили досвідчені пілоти. Про це заявив Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Я прийняв рішення, що у Велику Британію на навчання поїдуть пілоти випуску цього 2023 року. Що стосується Швеції – туди поїхали пілоти випуску 2016 року, які вже мають достатній бойовий досвід", – сказав Олещук.

Він же наголосив, що "Грипени" за пріоритетністю другі для України після F-16 і за своїми характеристиками нічим не поступаються американським літакам. Так, "Гріпен" можна тривалий час використовувати з автотрас або оперативних майданчиків у відриві від основної бази.

Перевагами шведського літака є невисока ціна, невибагливість, широкий спектр озброєння та можливостей бойового застосування, йдеться в матеріалі Defence Express.

"Ще одним "плюсом" на користь Gripen є його невибагливість до посадкових смуг, бо він створювався у Швеції, яка за доктриною, у випадку війни, має розсередити свою авіацію по всій країни. Тому він має здійснювати зліт та посадку з не дуже якісних смуг, включно із польовими аеродромами на автомобільних магістралях", – йдеться в матеріалі.

Крім того, оглядачі наголошують, що широкий арсенал озброєння JAS 39 включає ракети від різних виробників. Тут наголошують, що вітчизняний ОПК може випускати ракети "повітря-повітря", а також має створити повітряний варіант "Нептуна" для Gripen, що позбавить необхідності купувати до літака ще й закордонне озброєння (одна ракета Meteor від MBDA коштує два мільйони євро).

Оптимальним варіантом для заміни радянських бойових літаків Gripen назвали у Повітряних силах ЗСУ – до такого висновку дійшли автори методичного підходу під час визначення потенційного винищувача для тактичної авіації. За ним потенційні багатоцільові винищувачі F-16E, F-35A, EF-2000, Rafale та JAS-39 порівнювались за ціною, вартістю експлуатації та коефіцієнту бойового застосування. Найбільш економічно доцільним варіантом автори назвали придбання JAS-39 (їх потрібно в кількості 96 одиниць, а вартість складе 6,8568 млрд доларів США).