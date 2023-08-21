Швеції потрібні літаки Gripen для власної оборони, - прем'єр-міністр Крістерссон

Про це пише The Guardian.

"Ми зробимо все можливе, щоб підтримати їх (Україну, - ред.) також авіацією. Але наразі нових зобов’язань щодо надання Україні шведських літаків немає", - сказав Крістерссон.

Водночас шведський прем'єр зазначив, що "нічого не виключає в майбутньому".