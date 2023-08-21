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Швеції потрібні літаки Gripen для власної оборони, - прем'єр-міністр Крістерссон

21 серпня, 2023 понедiлок
13:41
Світ Jas 39 Gripen

У понеділок, 21 серпня, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країні потрібні літаки Gripen для власної оборони, адже заявка країни на вступ до НАТО ще не завершена

Про це пише The Guardian.

"Ми зробимо все можливе, щоб підтримати їх (Україну, - ред.) також авіацією. Але наразі нових зобов’язань щодо надання Україні шведських літаків немає", - сказав Крістерссон.

Водночас шведський прем'єр зазначив, що "нічого не виключає в майбутньому".

  • У травні голова Верховної ради України Руслан Стефанчук у Швеції зустрівся держсекретарем МЗС країни Яном Кнутссоном та закликав передати Україні винищувачі Gripen.
  • 19 серпня під час візиту до Швеції президент України Володимир Зеленський заявив, що за участі українських пілотів розпочались тестові випробування на літаках "Гріпен". З лідером Швеції він детально обговорив майбутні кроки щодо отримання Україною цих літаків.
  • Водночас Швеція заявила, що дозволить українським пілотам випробувати літаки, але не взяла на себе жодних зобов’язань щодо їх передачі.
Україна
Швеція
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
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