Верховна Рада закликала Швецію передати Україні винищувачі Gripen
Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук у Швеції зустрівся держсекретарем МЗС країни Яном Кнутссоном та закликав передати Україні винищувачі Gripen
Про це він написав у facebook.
"Під час зустрічі говорив про літаки четвертого покоління й закликав Швецію розглянути можливість передачі Україні винищувачів Gripen", - йдеться у повідомленні.
Стефанчук також обговорив з Кнутссоном шлях України до повноцінного членства в ЄС та розповів про виконання нашою країною рекомендацій Єврокомісії. Голова ВР зазначив, що Україна розраховує на початок переговорів про вступ вже цього року.
"Наостанок — притягнення РФ до відповідальності. Розраховую на подальшу ефективну взаємодію зі Швецією у коаліції Core Group задля створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України", - додав Стефанчук.
- 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
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