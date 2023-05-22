Верховна Рада закликала Швецію передати Україні винищувачі Gripen

Про це він написав у facebook.

"Під час зустрічі говорив про літаки четвертого покоління й закликав Швецію розглянути можливість передачі Україні винищувачів Gripen", - йдеться у повідомленні.

Стефанчук також обговорив з Кнутссоном шлях України до повноцінного членства в ЄС та розповів про виконання нашою країною рекомендацій Єврокомісії. Голова ВР зазначив, що Україна розраховує на початок переговорів про вступ вже цього року.

"Наостанок — притягнення РФ до відповідальності. Розраховую на подальшу ефективну взаємодію зі Швецією у коаліції Core Group задля створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України", - додав Стефанчук.