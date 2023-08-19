Про це йдеться у заяві на сайті президента України.

"У межах своїх довготривалих зобов’язань щодо підтримки України Швеція безкоштовно передала бойові машини піхоти (БМП) Combat Vehicle 90 (CV90) у солідарності з Україною в її боротьбі за суверенітет і свободу. Швеція також підтримала й надалі підтримуватиме Україну навчанням, запасними частинами та технічним обслуговуванням цих машин", - пишуть у пресслужбі президента.

Також зазначається, що сучасні й маневрові наземні бойові системи мають ключове значення для боротьби з Росією. Одним із головних елементів як оборонних, так і наступальних операцій на полі бою є мобільність, вогнева потужність, надійність та захист екіпажу сучасної гусеничної бойової машини піхоти.

"Визнаючи, що CV90 є високоефективною та сучасною бойовою машиною, Україна та Швеція переконані, що подальше співробітництво щодо платформи CV90 буде взаємовигідним. Таким чином, ця заява про наміри свідчить про прагнення України та Швеції посилити співробітництво щодо виробництва, експлуатації, підготовки операторів та обслуговування платформи CV90", - повідомляють у Зеленського.

Таке співробітництво України та Швеції сприятиме подальшому розвитку західних платформ.

Крім цього, зазначається, що заяву про наміри слід розглядати у світлі угод між Україною та Швецією щодо захисту інформації з обмеженим доступом та про підтримку у здійсненні оборонних закупівель, підписаних двома сторонами під час саміту НАТО у Вільнюсі.

"Цією заявою Швеція вкотре підтверджує своє зобов’язання продовжити свою потужну підтримку України стільки, скільки це буде потрібно", - стверджується на сайті президента