В Одесі через загоряння саморобного опалювача загинув чоловік
В Одесі через саморобний опалювальний електроприлад у квартирі виникла пожежа. Унаслідок цього загинув чоловік
Про це повідомляє ДСНС.
У Хаджибейському районі Одеси загорілася одна із квартир. Там вогнеборці знайшли чоловіка, винесли його на свіже повітря та почали реанімувати. Проте врятувати чоловіка не вдалося.
"Рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню на сусідні помешкання", - йдеться у повідомленні.
- 15 січня на Хмельниччині трапилась пожежа у багатоповерхівці. Постраждало двоє дітей віком 8 років та 3 місяці.
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