Трамп підписав указ про смертну кару на федеральному рівні

Про це пише Associated Press.

Відповідний рішенням Трамп наказав генеральному прокурору "вжити всіх необхідних і законних заходів", щоб забезпечити Штати достатньою кількістю смертельних ін'єкційних наркотиків для виконання смертних вироків.

Також цей указ зобов'язує міністерство юстиції США не лише домагатися смертної кари у відповідних федеральних справах, але й сприяти збереженню такого покарання.

Новопризначений президент доручив генпрокурору використовувати федеральну юрисдикцію і домагатися смертної кари "незалежно від інших факторів", коли справа стосується вбивства співробітника правоохоронних органів або злочинів, "скоєних іноземцем, який нелегально перебуває в цій країні".

Він також доручив генпрокурору домагатися скасування прецедентів Верховного суду, які "обмежують повноваження урядів Штатів і федерального уряду щодо винесення смертних вироків".

"Найсвятіший обов'язок уряду - захищати своїх громадян від огидних дій, і моя адміністрація не потерпить зусиль, спрямованих на те, щоб загальмувати і вихолостити закони, які санкціонують смертну кару проти тих, хто скоює жахливі акти насильства проти американських громадян", - йдеться в указі Трампа.