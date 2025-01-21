Трамп підписав указ про смертну кару на федеральному рівні
Президент США Дональд Трамп підписав указ про смертну кару. Генпрокурор має "вжити всіх необхідних і законних заходів", щоб забезпечити країну достатньою кількістю смертельних ін'єкційних наркотиків
Про це пише Associated Press.
Відповідний рішенням Трамп наказав генеральному прокурору "вжити всіх необхідних і законних заходів", щоб забезпечити Штати достатньою кількістю смертельних ін'єкційних наркотиків для виконання смертних вироків.
Також цей указ зобов'язує міністерство юстиції США не лише домагатися смертної кари у відповідних федеральних справах, але й сприяти збереженню такого покарання.
Новопризначений президент доручив генпрокурору використовувати федеральну юрисдикцію і домагатися смертної кари "незалежно від інших факторів", коли справа стосується вбивства співробітника правоохоронних органів або злочинів, "скоєних іноземцем, який нелегально перебуває в цій країні".
Він також доручив генпрокурору домагатися скасування прецедентів Верховного суду, які "обмежують повноваження урядів Штатів і федерального уряду щодо винесення смертних вироків".
"Найсвятіший обов'язок уряду - захищати своїх громадян від огидних дій, і моя адміністрація не потерпить зусиль, спрямованих на те, щоб загальмувати і вихолостити закони, які санкціонують смертну кару проти тих, хто скоює жахливі акти насильства проти американських громадян", - йдеться в указі Трампа.
- У жовтні 2024-го Трамп на передвиборчому мітингу в штаті Колорадо виступив за смертну кару для мігрантів, які винні в убивстві громадян США.
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