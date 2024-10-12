Трамп виступив за смертну кару для мігрантів, які винні в убивстві американців
Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп на передвиборчому мітингу в штаті Колорадо виступив за смертну кару для мігрантів, які винні в убивстві громадян США
Про це пише Reuters.
"Я закликаю до смертної кари для будь-якого мігранта, який вб'є американського громадянина або співробітника правоохоронних органів", - заявив Трамп.
Також раніше він пропонував розширити смертну кару для інших правопорушників, зокрема людей, засуджених за секс-торгівлю жінками й дітьми.
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Як пише видання, в останні тижні передвиборчої кампанії Трамп помітно посилив свою антиімміграційну риторику, адже нелегальна міграція є однією з головних проблем виборців.
- Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що США "досягнуть Марса", якщо він очолить країну.
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