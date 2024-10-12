Трамп виступив за смертну кару для мігрантів, які винні в убивстві американців

Про це пише Reuters.

"Я закликаю до смертної кари для будь-якого мігранта, який вб'є американського громадянина або співробітника правоохоронних органів", - заявив Трамп.

Також раніше він пропонував розширити смертну кару для інших правопорушників, зокрема людей, засуджених за секс-торгівлю жінками й дітьми.

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Як пише видання, в останні тижні передвиборчої кампанії Трамп помітно посилив свою антиімміграційну риторику, адже нелегальна міграція є однією з головних проблем виборців.