"Їдять псів і котів!" Співак The Kiffness створив пісню з заяви Трампа про емігрантів із Гаїті

Фейкову новину про харчування вихідцями з Гаїті домашніми улубленцями спростували посадовці, але Трамп продовжує її розповсюджувати, попри відсутність будь-яких доказів. Під час дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс він заявив, що такі дії відбуваються в місті Спрингфілд (штат Огайо), повідомляє Голос Америки.

"Вони їдять собак. Вони їдять котів. Вони їдять домашніх тварин місцевих мешканців", - наголосив експрезидент, на що Гарріс назвала його "екстремальним" та розсміялася.

Модератори дебатів відзначили, що міська влада спростувала ці твердження.

Ці фейкові новини розповсюджувалися ще під час президентської кампанії Трампа та його колишнього напарника, сенатора від Огайо Джей Ді Венса, а також іншими республіканцями. Венс нещодавно зізнався, що "всі ці чутки можуть виявитися помилковими", після того як його служба "отримала багато запитів" відносно викрадення домашніх тварин гаїтянськими мігрантами.

У виданні зазначили, що передвиборча кампанія Трампа зосереджується на нелегальній імміграції. Він часто згадує про злочини, скоєні мігрантами, звинувачуючи їх у зростанні злочинності та зловживання наркотиками в США, а також у крадіжці ресурсів в американських громадян.

З чого все почалося

Історія про нібито викрадення та поїдання домашніх тварин гаїтянськими іммігрантами в Огайо почалася з фейкового відео, поширеного в соціальних мережах.

У пості, який нібито був знятий в Спрингфілді, йшлося про те, що "подруга доньки сусіда" бачила кота, якого мали зарізати та з’їсти, стверджуючи без доказів, що в будинку жили гаїтяни.

Ця фейкова новина швидко поширилася в соцмережах. Сенатор від Огайо Джей Ді Венс підхопив цю історію, опублікувавши на Х про це допис.

"Тепер повідомляють, що в людей викрадають і з’їдають домашніх тварин ті, хто не мають бути в цій країні. Де наш прикордонний цар?" - риторично запитав він.

Інші республіканці, включаючи сенатора від Техасу Теда Круза, також долучилися до розповсюдження фейкової інформації. Круз навіть опублікував фотографію кошенят, закликаючи голосувати за Трампа, з написом: "Щоб гаїтянські іммігранти не з’їли нас".

Своєю чергою експрезидент також підтримав цю історію, опублікувавши низку знімків на своїх сторінках у соцмережах. Одна публікація в Truth Social була фотографією Трампа в оточенні котів і гусей. На іншому зображенні - озброєні коти в капелюхах MAGA.

Республіканська партія Аризони розмістила в столичному Фініксі 12 рекламних щитів, які пропагують неправдиві чутки про гаїтянських іммігрантів. Щити стилізовані під рекламу Chick-fil-A, на них зображено чотирьох кошенят і заклики: "Голосуйте за республіканців!" і "Їжте менше кошенят".

Chick-fil-A заявила, що не була попереджена про цю рекламу та відмовилася коментувати ситуацію. Республіканська партія Аризони своєю чергою назвала рекламу "жартівливою", стверджуючи, що вона підкреслює важливість захисту кордону.

Розвінчання чуток

Офіс міського менеджера Спрингфілда Браяна Хека заявив, що не отримав жодних повідомлень про жорстоке поводження гаїтянських іммігрантів з домашніми тваринами.

"У відповідь на нещодавні чутки про злочинну діяльність іммігрантів у нашому місті ми хочемо пояснити, що не було жодних достовірних повідомлень або конкретних заяв про те, що іммігранти заподіяли шкоду, поранення або жорстоко поводились із домашніми тваринами", - заявили в офісі Хека.

Поліція Спрингфілда також не зареєструвала жодних заяв про крадіжки чи зникнення домашніх тварин, пов'язаних із гаїтянськими іммігрантами.

Герлайна Йозеф, засновниця Haitian Bridge Alliance, засудила розповсюдження фейкових новин, які дискредитують гаїтянських іммігрантів і створюють атмосферу страху та непорозуміння.

Представник Білого дому Джон Кірбі також висловив занепокоєння щодо поширення фейкових новин та закликав зупинити їх розповсюдження.

Оригінальна інтерпретація слів Трампа

Південнофариканський співак Девід Скотт, відомий як The Kiffness, презентував пародійну пісню, що висміює неправдиву заяву колишнього президента США Дональда Трампа про те, що нелегальні іммігранти їдять домашніх тварин в Огайо.

Для створення треку під назвою "Eating the Cats" Скотт використав аудіозапис вірусної репліки Трампа, яку він зробив під час президентських дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Рядки з пісні виглядають так:

Приспів: "У Спрингфілді вони їдять собак, Вони їдять котів, вони їдять домашніх тварин. Ті люди, які живуть тут. Куплет: Люди зі Спрингфілду, будь ласка, не їжте мого кота. Чому ви це робите? З'їжте щось інше. Люди зі Спрингфілду, будь ласка, не їжте мого собаку. Ось каталог інших речей, які можна їсти.