"Путін би вже сидів у Києві": Гарріс заявила, що Трамп "здасть Україну" впродовж доби після своєї перемоги на виборах

Про це повідомляє Еспресо із посиланням на трансляцію Голосу Америки.

"Він здасть Україну впродовж 24 годин після того, як виграє вибори. Якби не наша допомога, Путін би вже сидів у Києві. Ми допоможемо Зеленському і його військам, бо в іншому випадку війська Путіна будуть в Польщі", - заявила Гарріс.

Натомість Камала Гарріс переконана, що Трамп помиляється у дружбі з Путіним, оскільки російський диктатор "з'їв би його, не закушуючи".

"Я думаю, якби Трамп став президентом, він просто відкинувся від цієї війни та від підтримки України. Я зустрічалася із Зеленським за кілька днів до повномасштабної війни, я йому передала розвіддані про те, як вони можуть себе захищати. І так ми об'єднали 50 країн задля допомоги Україні. А якби Трамп став президентом знову, то Путін вже б сидів у Києві", - наголосила вона.