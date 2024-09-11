"Путін би вже сидів у Києві": Гарріс заявила, що Трамп "здасть Україну" впродовж доби після своєї перемоги на виборах
Кандидатка у президенти США Камала Гарріс заявила, що Дональд Трамп "здасть Україну" впродовж 24 годин після того, як виграє президентські вибори у Штатах
Про це повідомляє Еспресо із посиланням на трансляцію Голосу Америки.
"Він здасть Україну впродовж 24 годин після того, як виграє вибори. Якби не наша допомога, Путін би вже сидів у Києві. Ми допоможемо Зеленському і його військам, бо в іншому випадку війська Путіна будуть в Польщі", - заявила Гарріс.
Натомість Камала Гарріс переконана, що Трамп помиляється у дружбі з Путіним, оскільки російський диктатор "з'їв би його, не закушуючи".
"Я думаю, якби Трамп став президентом, він просто відкинувся від цієї війни та від підтримки України. Я зустрічалася із Зеленським за кілька днів до повномасштабної війни, я йому передала розвіддані про те, як вони можуть себе захищати. І так ми об'єднали 50 країн задля допомоги Україні. А якби Трамп став президентом знову, то Путін вже б сидів у Києві", - наголосила вона.
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Кандидати у президенти США демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп провели 11 вересня перші дебати. Телеканал "Еспресо" демонстрував дебати наживо.
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