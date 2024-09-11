Дебати Трампа і Гарріс. Текстова онлайн-трансляція

Телеканал "Еспресо" демонструє дебати наживо - це пряма трансляція Голосу Америки, з перекладом українською мовою.

Дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс пройдуть у Філадельфії.

Залежно від розвитку події, дебати можуть бути не останніми. Команда Гарріс не виключає додаткових дебатів перед виборами в листопаді.

CNN пише, що економіка, ймовірно, буде ключовою темою дебатів. Також серед тем дискусії: іміграція та безпека кордонів, охорона здоров'я, інші внутрішньополітичні й, імовірно, зовнішньополітичні питання.