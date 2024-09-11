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Дебати Трампа і Гарріс. Текстова онлайн-трансляція

Ксенія Золотова
11 вересня, 2024 середа
04:01
Світ Прапор США

Кандидати у президенти США демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп проводять сьогодні, 11 вересня, перші дебати

Зміст

Телеканал "Еспресо" демонструє дебати наживо - це пряма трансляція Голосу Америки, з перекладом українською мовою. 

Дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс пройдуть у Філадельфії.

Залежно від розвитку події, дебати можуть бути не останніми. Команда Гарріс не виключає додаткових дебатів перед виборами в листопаді.

CNN пише, що економіка, ймовірно, буде ключовою темою дебатів. Також серед тем дискусії: іміграція та безпека кордонів, охорона здоров'я, інші внутрішньополітичні й, імовірно, зовнішньополітичні питання.

Хронологія:
04:04
11 вересня, 2024 середа
Камала Гарріс каже, що вона єдина людина на сцені, яка має план виведення економіки США на вищий рівень.
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Перше питання: економіка
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04:01
Дебати стартували
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вибори
політика
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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