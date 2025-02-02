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Від початку доби на фронті відбулось 52 боєзіткнення, половина з них на Покровському напрямку

Марія Науменко
2 лютого, 2025 неділя
16:38
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби 2 лютого на фронті відбулося 52 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 25 ворожих атак на Покровському напрямку, ще 6 - тривають досі

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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Прикордонні міста та села України знову зазнали артилерійських обстрілів з боку російських сил.. Сьогодні постраждали населені пункти Олександрівка Чернігівської області; Степок, Пономаренки, Попівка, Гірки, Рясне, Прогрес, Славгород, Тур’я, Бачівськ, Бобилівка Сумської області.  Під авіаударами опинилися Олександрівка Сумської області та Грем’ячка Чернігівської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив 12 спроб просунутися до наших позицій в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Загризове, Лозова. Українські захисники відбили 5 атак, 7 боєзіткнень триває.  

Агресор 6 разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Ямполівки та в напрямку Серебрянки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили одну атаку ворожих військ неподалік Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог двічі намагався йти вперед в районах Торецька та Кримського.

Активність ворога наразі зберігається і на Покровському напрямку, де 25 за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Українські воїни відбивають ворожі атаки в районах Зеленого Поля, Тарасівки, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів. Наразі тривають ще шість боєзіткнень.  

Окупанти один раз намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя на Новопавлівському напрямку, були зупинені нашими захисниками.  

На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаудару в районі Новополя.  

На Харківському Оріхівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках з початку доби противник активних дій не проводив.  

На Курщині українські захисники відбили дві атаки загарбників, ще два боєзіткнення триває. Крім цього, ворог завдав три авіаційні удари із застосуванням чотирьох керованих бомб.  
Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу. 

  • За добу на російсько-українському фронті Сили оборони знищили ще 1320 військових РФ. Загалом з початку повномасштабного вторгнення армія окупантів втратила вже понад 840 тисяч своїх солдатів.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
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