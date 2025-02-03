Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Сили оборони за добу ліквідували 1300 військових і понад 170 одиниць техніки армії РФ

Сили оборони за добу ліквідували 1300 військових і понад 170 одиниць техніки армії РФ

Світлана Кравченко
3 лютого, 2025 понедiлок
07:19
Війна з Росією втрати окупантів

Упродовж доби на російсько-українському фронті армія окупантів втратила ще 1300 своїх військових, а також сотні одиниць техніки та озброєння

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.25 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 841 660 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 9920 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20 685 (+18) од,
  • артилерійських систем – 22 589 (+51) од,
  • РСЗВ – 1268 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1053 (+3) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 911 (+118),
  • крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35 798 (+89) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3731 (+2) од.
Дані уточнюються.
Теги:
Новини
російська армія
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-0.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.6
    Купівля 41.6
    Продаж 42.1
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
3 лютого
07:28
Дональд Трамп
Трамп заявив, що припинить допомогу Південній Африці через "масові порушення прав людини"
07:16
Панама оголосила про вихід з китайської ініціативи "Один пояс, один шлях"
07:06
Морські піхотинці США прибули в Гуантанамо, де Трамп планує утримувати мігрантів
06:38
Кір Стармер
Стармер закличе країни ЄС взяти на себе більшу відповідальність за допомогу Україні
06:27
Оновлено
Ілюстративне фото
РосЗМІ повідомили про атаку на Волгоград, губернатор каже, що були "локальні займання" біля НПЗ
06:06
Дональд Трамп
"Включаючи Україну й Росію": Трамп заявив, що планує "зустрічі й переговори" з різними сторонами
05:44
Адміністрація Трампа відправила у вимушену відпустку близько 100 працівників USAID, а Маск заявив, що USAID "має померти"
05:07
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ атакує Україну ударними БПЛА: на Київщині працювала ППО
2025, неділя
2 лютого
23:36
протест проти AFD, Німеччина
Близько 160 тис. демонстрантів у Берліні вийшли на акцію проти співпраці з "Альтернативою для Німеччини"
22:53
Оновлено
ЗСУ
З початку доби на фронті сталося 93 боєзіткнення: РФ 39 разів штурмувала на Покровському напрямку
22:47
Жадан представив альбом "Семафори" у харківському метро
Жадан представив альбом "Семафори" у харківському метро
22:25
Ексклюзив
інавгурація Дональда Трампа
"Їхні вимоги лишаються незмінними": експерт Гончар про те, чи може Трамп вмовити Саудівську Аравію знизити ціни на нафту
22:02
Євгенія Гуцул
Прокремлівську очільницю Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева, - росЗМІ
21:57
Оновлено
На місці вибуху біля ТЦК у Павлограді (2 лютого 2025 року)
Через вибух біля ТЦК у Павлограді поранено військового
21:45
Андрій Сибіга
Заяви Путіна на тему легітимності Зеленського є абсурдними, - Сибіга
21:40
Путін дає інтерв'ю в салоні авто
Путін сказав, на кого розраховує в Європі. Серед них - німецька "Альтернатива"
21:23
радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин
"Не злякає Путіна": радник Зеленського Литвин прокоментував план Келлога щодо України
21:22
Ексклюзив
Терористи РФ, російська армія, окупант
Потрібно створювати дистанційну деідеологізацію дітей на ТОТ України, - правозахисник Лисянський
21:19
Огляд
Атака БПЛА у Нижньогородській області
Дрони ГУР б'ють по нафтовій інфраструктурі Лукойла, уражений ракетний арсенал росіян у Тверській області: де у ворога вибухало та палало цього тижня
20:57
Україна Британія
Ексдепутат парламенту Британії Лопресті приєднався до лав ЗСУ
20:54
Оновлено
міна, розмінування
У Ізюмі на Харківщині четверо чоловіків постраждали через підрив вибухонебезпечного предмета
20:29
росія мобілізація орки окупанти
Жителів Генічеська змушують йти до армії РФ. Передусім ексзасуджених та безробітних, - "Атеш"
20:23
Оновлено
Знищена Росією п'ятиповерхівка у Полтаві (1 лютого 2025 року)
Атака РФ 1 лютого: у Полтаві кількість загиблих зросла до 14, серед них - троє дітей
20:11
вогонь, полум'я, пожежа
У Москві палає ангар з газовими балонами, чутно вибухи
20:08
Ексклюзив
росія, санкції
"Побачимо, що буде в кінцевому результаті, але є хороша новина": експертка з євроінтеграції Голуб про пакет санкцій проти РФ до третьої річниці війни
20:08
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбан погрожував заблокувати новий пакет санкцій ЄС, але заяви Трампа його стримали, - Брайза
20:00
OPINION
Про що нам скаже досвід Польщі
19:39
Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини, є постраждалий та руйнування
19:16
Оновлено
Окупанти вдарили по середмістю Херсона керованою авіабомбою, є постраждалі
19:00
Зеленський: Україна отримала від США лише $70 млрд військової допомоги, а не $100-200 млрд, як дехто стверджує
18:45
Інтерв’ю
"Орешник" путін
РФ намагається інформаційною артпідготовкою вибудувати стартову позицію для першого контакту між Москвою і Вашингтоном, - Безсмертний
18:20
Ексклюзив
Дмитро Кулеба
"Виправдовують своє небажання допомагати Україні": Кулеба про заклики союзників знизити мобілізаційний вік
18:01
OPINION
блог Сергій Таран
План Келлога не містить гарантій для України
17:59
ППО
Протягом січня Сили ППО збили у небі над Україною понад 2300 дронів та ракет ворога
17:57
Грузія, біля будівлі парламенту
У Тбілісі демонстранти намагаються перекрити в'їзд до міста: йдуть жорсткі затримання
17:38
Ексклюзив
Дмитро Кулеба
"Схоже, Трамп усвідомив, що ситуація набагато складніша": Кулеба про прагнення президента США закінчити війну в Україні
17:15
Інтерв’ю
Зеленський Трамп
Трамп кардинально змінив свою позицію щодо військової допомоги Україні, - дипломат Брайза
17:00
Аналітика
Віктор Орбан
Російські гірки від Орбана: як угорський прем'єр шантажує ЄС та Україну через транзит газу
16:52
вогонь, полум'я, пожежа
Росіяни скинули вибухівку на люк маршрутки із пасажирами у Херсоні: серед 5 постраждалих є діти
16:51
Ексклюзив
обмін заручниками у межах угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС
ХАМАС робить шоу зі звільнення заручників, щоб показати хоч якусь перемогу, - співзасновник організації "Ізраїльські друзі України"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV