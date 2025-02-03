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Сили оборони за добу ліквідували 1300 військових і понад 170 одиниць техніки армії РФ
Упродовж доби на російсько-українському фронті армія окупантів втратила ще 1300 своїх військових, а також сотні одиниць техніки та озброєння
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 841 660 (+1300) осіб,
- танків ‒ 9920 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 685 (+18) од,
- артилерійських систем – 22 589 (+51) од,
- РСЗВ – 1268 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1053 (+3) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 911 (+118),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 798 (+89) од,
- спеціальна техніка ‒ 3731 (+2) од.
Дані уточнюються.
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