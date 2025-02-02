Росіяни скинули вибухівку на люк маршрутки із пасажирами у Херсоні: серед 5 постраждалих є діти

Про це повідомив начальних Херсонської МВА Роман Мрочко, а також голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У Дніпровському районі російські окупанти скинули вибухівку на люк у даху маршрутного автобуса, який належить приватному підприємству-перевізнику. Автобус загорівся. У салоні були пасажири", - написав Мрочко о 16:10.

Він додав, що інформація щодо того, чи є серед них постраждалі, уточнюється.

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Згодом очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждали п’ятеро людей, серед яких двоє дітей.

"У 12-річного хлопчика, 13-річної дівчинки та трьох жінок, 38, 52 й 54 років, діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії", - зазначив Прокудін.

Усіх потерпілих доставили до медзакладів.