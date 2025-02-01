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Головна Війна з Росією "Дронове сафарі": британська газета Times розповіла, як російські садисти щодня полюють за мирними жителями Херсона

"Дронове сафарі": британська газета Times розповіла, як російські садисти щодня полюють за мирними жителями Херсона

Марія Науменко
1 лютого, 2025 субота
16:50
Війна з Росією швидка

У Херсоні триває жахлива практика, яку місцеві жителі називають "дроновим сафарі", коли російські дрони переслідують і атакують українців на близькій відстані

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Про це повідомляє The Times.

Атаки зазвичай починаються ще до світанку, коли дрони літають низько над містом у пошуках мішеней. Вони націлюються на цивільних, включаючи працівників екстрених служб, пенсіонерів та людей, які їдуть на роботу. Після атак оператори дронів публікують відео вбивств на російських telegram-каналах, перетворюючи ці злочини на жорстокі "трофеї".

"Ми називаємо це "дроновим сафарі", бо саме так воно і є, -  розповіла 53-річна Катерина Дробініна у палаті Херсонської міської клінічної лікарні ім. Лучанського, у жінки - зовнішній фіксатор на розтрощеній правій нозі. - На нас навмисно полюють. Інакше це не назвеш".

З початку грудня дрони почали атакувати не лише околиці, а й середмістя Херсона. Місто, яке було окуповане російськими військами протягом восьми місяців, стало символом надії для України після його звільнення у листопаді 2022 року. Проте попри це місто продовжує страждати від обстрілів з боку російської артилерії та безпілотників, і з довоєнного населення Херсона, яке становило 300 тис. людей, повернулося менше ніж 80 тис.

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З серпня по грудень 2024 року в Херсонській області зафіксували 12 000 польотів російських дронів, внаслідок чого загинуло 64 цивільних, а 609 отримали поранення. Місцева влада виділила третину регіонального бюджету на 2024 рік на оборону, включаючи системи глушіння, раннє попередження та інформаційні кампанії для населення.

Багато працівників критично важливих сфер, зокрема працівники комунальних й екстрених служб та медичний персонал, використовують портативні пристрої раннього виявлення дронів. Крім того, містом розвішані тисячі плакатів із зображенням чорних силуетів безпілотників, що скидають гранати, із написом "Сприймайте звук кожного дрона як ворога".

Однак російські військові адаптуються до нових умов, використовуючи оптоволоконні дрони, нечутливі до електронного глушіння.

Загалом, кількість атак зростає, а з ними і більше загиблих цивільних.

Кілька місяців тому, до того, як атаки почали наближатися до центру, постраждалих  від безпілотників з віддалених районів зазвичай доставляли до Херсонської міської клінічної лікарні ім. Лучанського,  одного з чотирьох основних медичних закладів міста. Тепер поранені часто бувають пішоходами, на яких скинули вибухівку з дрона на дорозі поблизу лікарні. Іноді російські безпілотники навіть бомбардують саму лікарню.

  • Російська окупаційна армія в суботу, 1 лютого, атакувала Антонівку Херсонської області, внаслідок чого загинув місцевий житель.
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
Херсон
Херсонщина
окупанти
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