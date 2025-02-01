Армія РФ вбила дроном жителя Антонівки на Херсонщині
Російська окупаційна армія в суботу, 1 лютого, атакувала Антонівку Херсонської області, внаслідок чого загинув місцевий житель
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його словами, через атаку російського безпілотника мешканець Антонівки отримав травми, несумісні з життям.
Мрочко висловив співчуття рідним та близьким загиблого.
- У грудні 2024 року видання Financial Times писало, що російська армія використовує мирне населення Херсонщини для покращення своїх атак дронами-камікадзе і навчання операторів дронів.
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