РФ тренує операторів БПЛА на цивільному населенні України, - FT

Про це повідомляє Financial Times, передає УП.

Зазначається, що з середини літа мирне населення Херсона стало об'єктом експерименту - російські окупанти тренуються керувати ударними безпілотними літальними апаратами. Дрони, іноді літають цілим роєм, зависають над будинками, вдираються в будівлі і переслідують людей на їхніх автомобілях, велосипедах або просто пішоходів.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вважає, що росіяни "полюють" на цивільних: "Уявіть, що це робить з людиною, який має психологічний вплив".

За даними очільника ОВА, обласної прокуратури та поліції, з середини липня Херсон і сусідні села вздовж західного берега Дніпра зазнали понад 9500 атак з використанням невеликих безпілотників, в результаті яких загинули щонайменше 37 осіб і сотні отримали поранення.

Прокудін заявив, що з протилежного від центру міста берега росіяни запускають найсучасніші моделі безпілотників, вдосконалюють бойові методи і готують нових операторів.

Проєкт CIR проаналізував і перевірив російські військові Тelegram-канали - "переважна більшість" атак була спрямована або проти рухомих, або проти нерухомих транспортних засобів.