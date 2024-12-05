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Головна Війна з Росією РФ тренує операторів БПЛА на цивільному населенні України, - FT

РФ тренує операторів БПЛА на цивільному населенні України, - FT

Катерина Єсікова
5 грудня, 2024 четвер
13:03
Війна з Росією російський FPV-дрон з прикріпленим саморобним вибуховим пристроєм

Російська окупаційна армія використовує мирне населення України для покращення своїх атак дронами-камікадзе і навчання операторів дронів

Зміст

Про це повідомляє Financial Times, передає УП.

Зазначається, що з середини літа мирне населення Херсона стало об'єктом експерименту - російські окупанти тренуються керувати ударними безпілотними літальними апаратами. Дрони, іноді літають цілим роєм, зависають над будинками, вдираються в будівлі і переслідують людей на їхніх автомобілях, велосипедах або просто пішоходів. 

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вважає, що росіяни "полюють" на цивільних: "Уявіть, що це робить з людиною, який має психологічний вплив".

За даними очільника ОВА, обласної прокуратури та поліції, з середини липня Херсон і сусідні села вздовж західного берега Дніпра зазнали понад 9500 атак з використанням невеликих безпілотників, в результаті яких загинули щонайменше 37 осіб і сотні отримали поранення.

Прокудін заявив, що з протилежного від центру міста берега росіяни запускають найсучасніші моделі безпілотників, вдосконалюють бойові методи і готують нових операторів.

Проєкт CIR проаналізував і перевірив російські військові Тelegram-канали - "переважна більшість" атак була спрямована або проти рухомих, або проти нерухомих транспортних засобів.

  • Російська окупаційна армія у вівторок, 3 грудня, обстріляла з артилерії Білозерку Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік, ще двоє – постраждали.

 

 

Теги:
Новини
Україна
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
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