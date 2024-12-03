Росіяни атакували артилерією Білозерку на Херсонщині: є загиблий, двоє постраждалих

Про це поінформував очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, орієнтовно о 13:30 ворог вдарив по Білозерці з артилерії. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Нині його особу встановлюють.

"Ще двоє чоловіків, 45 та 48 років, дістали вибухові травми та уламкові поранення. Медики надають їм необхідну допомогу", – додав Прокудін.

Раніше у Херсонській ОВА повідомляли про атаку на Білозерку.

"Окупанти вкрили вогнем Білозерку. Під удар ворожої артилерії потрапили двоє людей", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки 48-річний чоловік зазнав мінно-вибухової травми та поранення передпліччя. Його госпіталізували. Інший 45-річний чоловік дістав уламкове поранення гомілки. Йому надали медичну допомогу на місці.