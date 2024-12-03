Росіяни атакували артилерією Білозерку на Херсонщині: є загиблий, двоє постраждалих
Російська окупаційна армія у вівторок, 3 грудня, обстріляла з артилерії Білозерку Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік, ще двоє – постраждали
Про це поінформував очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, орієнтовно о 13:30 ворог вдарив по Білозерці з артилерії. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Нині його особу встановлюють.
"Ще двоє чоловіків, 45 та 48 років, дістали вибухові травми та уламкові поранення. Медики надають їм необхідну допомогу", – додав Прокудін.
Раніше у Херсонській ОВА повідомляли про атаку на Білозерку.
"Окупанти вкрили вогнем Білозерку. Під удар ворожої артилерії потрапили двоє людей", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки 48-річний чоловік зазнав мінно-вибухової травми та поранення передпліччя. Його госпіталізували. Інший 45-річний чоловік дістав уламкове поранення гомілки. Йому надали медичну допомогу на місці.
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