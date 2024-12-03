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Оновлено

Росіяни атакували артилерією Білозерку на Херсонщині: є загиблий, двоє постраждалих

Ольга Бабишена
3 грудня, 2024 вiвторок
15:55
Війна з Росією Херсонська область

Російська окупаційна армія у вівторок, 3 грудня, обстріляла з артилерії Білозерку Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік, ще двоє – постраждали

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Про це поінформував очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, орієнтовно о 13:30 ворог вдарив по Білозерці з артилерії. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Нині його особу встановлюють.

"Ще двоє чоловіків, 45 та 48 років, дістали вибухові травми та уламкові поранення. Медики надають їм необхідну допомогу", – додав Прокудін.

Раніше у Херсонській ОВА повідомляли про атаку на Білозерку.

"Окупанти вкрили вогнем Білозерку. Під удар ворожої артилерії потрапили двоє людей", - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок атаки 48-річний чоловік зазнав мінно-вибухової травми та поранення передпліччя. Його госпіталізували. Інший 45-річний чоловік дістав уламкове поранення гомілки. Йому надали медичну допомогу на місці. 

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Теги:
Новини
Україна
російська армія
Херсонщина
окупанти
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