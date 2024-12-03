Росіяни атакували Покровську громаду: загинула людина, ще одну поранено
Російська армія у вівторок, 3 грудня, атакувала Покровську громаду на Донеччині. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще одна постраждала
Про це повідомив очільник Донецької області Вадим Філашкін.
Так, у Котлиному внаслідок удару дроном загинула людина, ще одна постраждала. Також пошкоджено автомобіль.
Крім того, в Покровську пошкоджено 8 багатоповерхівок і 2 автомобілі. За словами Філашкіна, інформація про постраждалих в місті наразі не надходила.
- Протягом минулої доби, 2 грудня, через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще троє отримали поранення.
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