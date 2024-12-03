Росіяни атакували Покровську громаду: загинула людина, ще одну поранено

Про це повідомив очільник Донецької області Вадим Філашкін.

Так, у Котлиному внаслідок удару дроном загинула людина, ще одна постраждала. Також пошкоджено автомобіль.

Крім того, в Покровську пошкоджено 8 багатоповерхівок і 2 автомобілі. За словами Філашкіна, інформація про постраждалих в місті наразі не надходила.