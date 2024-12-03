Через російські атаки на Донеччині 2 грудня загинула людина, 3 поранених
Протягом минулої доби, 2 грудня, через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще троє отримали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Покровському районі в Кураховому та прилеглих селах пошкоджено численні багатоповерхівки й приватні будинки. У Покровську загинула людина, ще одна – отримала поранення, пошкоджено 4 будинки. У Шевченку поранено 2 людини. Також пошкоджено будинок у Родинському і будинок у Леонтовичах.
У Краматорському районі в Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджені 6 об'єктів. Крім того, росіяни обстріляли околиці Костянтинівської й Лиманської громад.
У Бахмутському районі в Сіверську пошкоджено 6 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки й промислова будівля.
Загалом за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 192 людини, у тому числі 18 дітей.
- Увечері понеділка, 2 грудня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА типу Shahed. У Тернополі та на Рівненщині зафіксували влучання в енергооб'єкти.
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