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Через російські атаки на Донеччині 2 грудня загинула людина, 3 поранених

Юлія Лаврук
3 грудня, 2024 вiвторок
10:11
Війна з Росією Донецька область

Протягом минулої доби, 2 грудня, через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще троє отримали поранення

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровському районі в Кураховому та прилеглих селах пошкоджено численні багатоповерхівки й приватні будинки. У Покровську загинула людина, ще одна – отримала поранення, пошкоджено 4 будинки. У Шевченку поранено 2 людини. Також пошкоджено будинок у Родинському і будинок у Леонтовичах. 

У Краматорському районі в Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджені 6 об'єктів. Крім того, росіяни обстріляли околиці Костянтинівської й Лиманської громад.

У Бахмутському районі в Сіверську пошкоджено 6 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки й промислова будівля.

Загалом за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 192 людини, у тому числі 18 дітей.

  • Увечері понеділка, 2 грудня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА типу Shahed. У Тернополі та на Рівненщині зафіксували влучання в енергооб'єкти.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Донеччина
окупанти
Покровськ
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