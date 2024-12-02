Армія РФ запустила по Україні ударні БПЛА: ситуація ввечері 2 грудня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 21:44 військові повідомили про ударні БПЛА з Херсонської області, що тримали курс на Миколаївщину.

Тим часом інші дрони заходили з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський район Одеської області.

Крім цього, ворожі безпілотники фіксувалися в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

Станом на 22:27 російські БПЛА рухалися:

з Херсонщини, курсом на Кривий Ріг,

у північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний,

у північній частині Сумщини, курс південно-західний,

західніше Миколаєва, курс північно-західний,

у Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс західний.

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