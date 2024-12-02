Армія РФ запустила по Україні ударні БПЛА: ситуація ввечері 2 грудня
Увечері понеділка, 2 грудня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА типу Shahed
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 21:44 військові повідомили про ударні БПЛА з Херсонської області, що тримали курс на Миколаївщину.
Тим часом інші дрони заходили з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський район Одеської області.
Крім цього, ворожі безпілотники фіксувалися в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
Станом на 22:27 російські БПЛА рухалися:
- з Херсонщини, курсом на Кривий Ріг,
- у північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний,
- у північній частині Сумщини, курс південно-західний,
- західніше Миколаєва, курс північно-західний,
- у Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс західний.
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