У Херсоні окупанти атакували з дрона швидку, яка їхала на виклик
У неділю, 2 лютого, російська окупаційна армія атакувала з безпілотника автівку швидкої допомоги, яка їхала на виклик у Херсоні
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"У Херсоні росіяни атакували з дрона швидку, яка їхала на виклик. Через скидання вибухівки з БПЛА транспортний засіб зазнав незначних пошкоджень", - йдеться у повідомленні.
Фото: Херсонська ОВА
В ОВА зазначили, що медичні працівники не постраждали.
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- Уранці 2 лютого ворожі війська завдали чергового удару по Херсону. Унаслідок російської атаки є загибла і травмований серед цивільних.
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