У Херсоні окупанти атакували з дрона швидку, яка їхала на виклик

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"У Херсоні росіяни атакували з дрона швидку, яка їхала на виклик. Через скидання вибухівки з БПЛА транспортний засіб зазнав незначних пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

Фото: Херсонська ОВА

В ОВА зазначили, що медичні працівники не постраждали.

Читайте також: "Дронове сафарі": британська газета Times розповіла, як російські садисти щодня полюють за мирними жителями Херсона