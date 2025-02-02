Війська РФ зранку атакували Херсон: загинула жінка, постраждав чоловік
Уранці неділі, 2 лютого, ворожі війська завдали чергового удару по Херсону. Унаслідок російської атаки є загибла і травмований серед цивільних
Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його даними, із самого ранку російські війська вкрили вогнем Дніпровський район Херсона.
Унаслідок влучання снаряда в житловий будинок загинула 73-річна жінка.
Також через ворожий обстріл 50-річний чоловік, який перебував на подвірʼї, дістав вибухову травму та контузію. Потерпілий наразі перебуває під наглядом лікарів.
- Цього ж дня російські окупаційні війська обстріляли безпілотниками місто Люботин Харківської області. Унаслідок атаки поранень зазнали двоє цивільних.
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