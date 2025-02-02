Війська РФ зранку атакували Херсон: загинула жінка, постраждав чоловік

Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, із самого ранку російські війська вкрили вогнем Дніпровський район Херсона.

Унаслідок влучання снаряда в житловий будинок загинула 73-річна жінка.

Також через ворожий обстріл 50-річний чоловік, який перебував на подвірʼї, дістав вибухову травму та контузію. Потерпілий наразі перебуває під наглядом лікарів.